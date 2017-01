Elphi avaja Kalev Kuljus

Hamburgi uueks maamärgiks nimetatud muusikamaja valmimist oodati pea kümme aastat ning selle maksumuseks kujunes planeeritud 241 miljoni euro asemel 789 miljonit. Suurejoonelist avapidustust väisasid nii Saksamaa president Joachim Gauck kui riigikantsler Angela Merkel. Kuljus tunnistas ERRile antud intervjuus, et tegu ei ole lihtsa saaliga, sest väikseimgi heli on seal hästi kosta. See aga nõuab muusikult tohutut täpsust ja kindlust.

Juba 9. veebruaril kõlab Šveitsi arhitektuuribüroo projekteeritud majas Läti Raadio koori ja Läti Sinfonietta esituses Arvo Pärdi looming.