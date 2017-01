Tiiu Kuurme: ülikoolide olemasolu muutunud mõte

Lisaks võrdlemisele filmiga «Seenelkäik» on meie kõrghariduspoliitika pälvinud inseneriteaduste esindaja Argo Rosina poolelt (PM 10. jaan.) ka keeleinnovaatilisi leide. Kõrghariduses toimub sõgimine (sõge sebimine), üles on see ehitatud hobiõppele ning ülikoolid on muutumas mugavusülikoolideks. Kindlasti inspireerivad need väljaütlemised inimesi, kes ülikoolidega seotud, leidma veelgi tabavamaid metafoore, sest rahulolematus ja mure akadeemiliste inimeste seas praeguse olukorraga on suur. Ülikoolihariduse lamestumise ning kutsekoolistumise teema on küll piirideülene, teistes maades ilmunud rohketes kirjutistes seotakse see võõrandumist tootva ja üksnes formaalsetele kriteeriumidele orienteeritud uusliberalistliku hariduspoliitikaga. Õppekavasid lihtsustatakse, kursusi tõmmatakse koomale, teoreetilisem sisu taandatakse lihtsa pragmaatika suunas – ikka «tõhususe» nimel. Ka üliõpilastel on ilmselt õnnestunud kõik see unustada, millega nad õpilaspõlves PISA-testides hiilgasid. Sest ei ole isegi enam saladus, et mõni õppejõud leiab end tegelemast kirjaoskamatuse likvideerimisega ja teine õpetab bakalaureuse taseme tudengeile korrutustabelit. Teadusterminite kasutamisega tuleb olla ettevaatlik, ei saada ju aru. Kuidas nad küll põhikooli läbi said, tabab õppejõud end vahel eneselt küsimas, ent kokkuvõttes saavad kõik läbi, sest peade hulk korreleerub võimalusega see eriala (loe: tema rahastus) ikka säilitada. Ja peamiselt suurtele inimhulkadele mõeldud anonüümsete vooruloengute vormis, et saaks odavalt. Haridussüsteem tundub eriti PISA-le mõeldes olevat müsteeriumide toimumispaik. Nii saab «Seenelkäiku“ meenutava loo autori murega olla ainult nõus, samuti ka sellega, et mure laieneb kogu majanduse ja siit edasi riigi ja rahvuse käekäigule.

Ent nende murelike arengute üks põhjusi ilmutas end ka mainitud kirjatöö autori vaatenurgas – see on kõrghariduse enese mõtte taandamine vaid majanduse huvide teenriks. On enesestmõistetav, et pikki aastaid koolis käinud inimene peab suutma-teadma-oskama heal tasemel midagi, mille läbi olla ühiskonnas vajalik. Ent siiski on seda vähe. Mandri-Euroopa mõttetraditsioonis on haridustee see püha kulgemine, milles inimene loob ja vääristab end inimesena – vaimsuse, tunde-elu ja tahte alal, üldinimlike loomuomaduste alal, eetilise kindlameelsuse ja vastutusvõime alal. Ülikoolide õpetamistöö mõte on olnud taasluua vaimueliit, haritlaskond; uurimistöö mõte lisanduv teadmine ja tarkus, millega teenida inimkonda. Praegu on tööjõuturu vajaduste pragmaatika ning formaalsete kriteeriumide surve varjutamas just seda hariduse õilsat funktsiooni, aga nimelt just mainitud inimomaduste ja mitte vaid tehnoloogilise arengu tulem on kõrgelt arenenud ühiskonnad.

Jumala seisusse tõstetud kõikvõimas turg on rängalt muutnud kõrgharidusega seotud väärtusi. Ülikoolid on enda alla matnud hoiak, et kõik olgu konverteeritav otseseks kasuks, ning inimene ise taandatud tööjõuks tööjõuturul. Massiloengutes saab temast teste sooritav ühik, kes annab õppejõule koormust ja asutuste tõhusust mõõtvale statistikale arvnäitajaid. Õppejõu enese väärtuse ekvivalent on tema koormus ning indekseeritud väljaannete publikatsioonide hulk. Mis on nende sisu, millised on õppejõu teadmised ning kuidas ta oma tööd teeb, pole enam tähtis. Laiuv kvantifitseeriv mõtlemine on tühjendanud tähendustest sisu, mida hoiab veel alal vana armastus teadmise vastu. Sisu tähendustest tühjenemine on aga juba laiem ühiskondlik probleem, sest näib, otsustajaks ja võimu saamisel enam kompetentsus ei loe.