Sirbis sel reedel: uued salongid Facebookis

MARTIN A. NOORKÕIV: Facebooki grupid on uued salongid

Pärast Donald Trumpi USA presidendiks valimist ja Suurbritannia Euroopa Liidust lahkumise referendumit on kõikjalt kuulda jutte demokraatia paratamatust lõpust. Ent millisest demokraatiast me üldse sel puhul räägime? Saksa sotsioloog ja filosoof Jürgen Habermas kirjeldab 1962. aastal avaldatud „Avalikkuse struktuurimuutustes“ protsesse Suurbritannias ja Prantsusmaal (osaliselt ka Saksamaal) XVIII ja XIX sajandil. Need tegid mõneks ajalooliseks hetkeks võimalikuks sellise demokraatliku täiuse, mida me siiamaani ideaalist rääkides ette kujutame. Sellise, kus ajakirjanduses arutletakse riikliku tähtsusega küsimuste üle ning inimesed päriselt loevad, kirjutavad ja mõtlevad kaasa. See arutelu jätkub loomulikult parlamendis, kus jõutakse tugevamate argumentide baasil konsensusele ja võetakse vastu ratsionaalne otsus.

KAIDO OLE, TARMO JOHANNES: Kuidas olla pall, mis püsib õhus ja muudab trajektoori? ehk Kunstniku vabadusest ja vastutusest

Kaido Ole on maalikunstnik, Tarmo Johannes flöödimängija. Mõlemad on koolitanud noori, üks kunstnikke ja teine interpreete, Johannes teeb seda praegugi Otsa-nimelises muusikakoolis. Praegu Tallinna Kunstihoones avatud näituse ettevalmistamise käigus tõdesid kunstnik ja näituse kuraator Anneli Porri, et suur saal vajab helitausta. Asja arutamisel kerkiski esile Tarmo Johannese nimi: Ole lähtus isiklikust, Porri loojakäekirjade sobivusest. Koostöö sobis, Tallinna Kunstihoone suur saal toimib, Ole näitus on koostööst vaid võitnud.

Sisseränne on sotsiaalse valiku küsimus. Ahto Lobjakas intervjueerib Thilo Sarrazini.

THILO SARRAZIN: „Suure hulga moslemite sisseränne Saksamaale oli viga. Sama kehtib teie vene vähemuse kohta.“

MARIN MÕTTUS: Orhan Pamukiga Türgi hingeelu uurimas

Nobelist Orhan Pamuki (sünd 1952) eesti keeldegi tõlgitud romaan „Lumi“ jäi mul omal ajal millegipärast just enne lõppu pooleli. Võib-olla oligi see omamoodi süümepiina leevendamine, et möödunud suvel Ankaras tööle asudes olid mu esimesed raamatuostud tema „İstanbul. Mälestused ja linn“ (2005) ning „Süütuse muuseum“ (2009). Juulis läks Türgis teadagi palavaks, nii et veel sügiselgi oli mul lugemisvaraks vaheldumisi igapäevaseid üllatusi pakkuv uudistelint ning hilisõhtuti öökapiraamatuna Pamuk. Mingil kummalisel kombel need täiendasid ja tasakaalustasid teineteist. „İstanbul“ ja „Süütuse muuseum“ võiksid täiendada ka eesti keelde tõlgitud türgi kirjanduse riiulit, kust praegu pole just kuigi palju võtta.

MADIS IGANÕMM : 800 aastat usulist okupatsiooni

Huvitav on jälgida kogu melu, mis on tekkinud ühe vaba inimese vaba valiku pärast olla see, kes ta on. Südametunnistuse hääl on ainuke, millele meie otsuste tegemine saab toetuda. Ühe vaba maa president ei saakski teistmoodi otsustades olla vabade inimeste vaba president. Veel mõni aastakümme tagasi pidid paljud meie hulgast ametiredelil edasi liikumiseks astuma ühte kindlasse parteisse, teistmoodi ei olnud võimalik. Olime okupeeritud rahvas ja meil ei olnud õigust valida, õigust olla need, kes me sisimas soovisime olla. Nüüd, kui oleme taas oma maa peremehed, soovib üks usuline seltskond okupandi kombel määrata, kuidas meie maa presidendil tuleb ennast üleval pidada.