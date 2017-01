Liisa Pakosta: sünnitanud mehe pöördumine lapse asjus

Siit edasi läheb aga täiega hulluks. Poolteist aastat ei tohi sa palka teenida rohkem kui eelmise aasta riigi miinimumpalk! Muidu hakkad vanemahüvitise pealt trahvi maksma. Ülemus ütles, et kõik emad enne mind on kannatanud ja kannatavad ka edaspidi palgalõhe ära, et kas siis mulle ei sobivat. Ei sobi jah! Mees on ju loogiline olend, looduse kroon. Siin pole mitte mingit loogikat, et tööta sa tite kõrvalt kasvõi 12 tundi iga päev, riiki huvitab ainult see, et sulle liiga «palju» palka ei makstaks. Sõbrad-saatusekaaslased, no öelge, kas neid maksud üldse ei huvita või? Või palgalõhe, mida beebindus tekitab? Milleks? Mitte keegi ei võida sellest. Ja kuulge, ma ikka hoolin lapsest, tahan imetada ja temaga koos käia ja ... selleks kõigeks on rahu ja ise elu sättimist vaja. Vaja ka suurem elamine osta, kulud muidu ka ühe asemel kahe jagu praegu. Tegelikult mitte ainult praegu, vaid vist järgmised 20 aastat. Pangast juba öeldi, et laenu saan siis, kui vanemahüvitis läbi, laps lasteaias ja mina tööl tagasi. Et muidu polevat ma turvaline, sest lasteaiakoha puuduse tõttu pidavat paljud pärast hüvitist hoopis sissetulekuta jääma.

Ei ole võimalik! Kuulge, kes sellise asja välja mõtles? Kas te kujutaks ette, et tahate lapsele paremat elu pakkuda, veidi rohkem teenidagi, et oleks rohkem aega lapsega koos olla – aga teile on riik seadnud sissetulekupiiri ette! Aga kes selle peale võis tulla, et ühitada tohib üksnes miinimumpalgaga tööd, tunde lugemata. Nii lolli mõtte peale ei saa kindlasti tulla ükski ratsionaalselt mõtlev mees! Kui ma hoolitsen lapse eest, siis seda aega hüvitab ju riik vanemahüvitisega. Ja selle aja eest, mis ma tööl käin, tuleks mulle ikka mu auga väljateenitud palka maksta!

Selgus ka, et ei loe, et seaduses on kirjas, et pooleteiseaastasele lapsele peab järgmisel tööpäeval lasteaiakoht olema. Pealegi, kui mul ülemus sihib ühte kohta USAs, siis avaneb mulle võimalus. Mis mõttes, et ma sellel hetkel lihtsalt istun kodus ja ootan lasteaiajärjekorra edenemist, ise täisjõus? USA kolleeg mul juba muretses, et ta ka sünnitas ning tervelt kolmenädalane tööpaus pidi seal juba palgalõhet tekitama. Vaatasin netist järele, seda asja on nüüd otsast muutma ka hakatud, vähemasti plaanivad.

Kuulsin ka nüüd just, et kolleegidel oli palk aastavahetusest tõusnud. Ja mul mitte! Ebaõiglus ajas nii vihale, et helistasin sellele õudselt pika nimega soovolinikule, võrdsete võimaluste oma või mis ta oligi. No sealt kuulsin, et see on ka seaduses kirjas, et mul tulnuks tõsta, ja mulle saadeti vanema õiguste kohta lugemiseks need «Kirjad lapsevanemale»**. Miks nad seda siis töölepinguseadusse ei võinud kirjutada, ühmas mu ülemus, ja et tema ei jõua ka iga detaili igast eri seadusest otsida. Ja kes oleks selle peale võinud tulla, et lapsevanema õigused on soolise võrdõiguslikkuse seaduses? Mõni ime siis, et paljud ei tea.