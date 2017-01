Jüri Ratas: me ei jäta kedagi maha

Maksud pole võtmeküsimus

Heaolu ja jõukuse kasv eeldab mitmekülgset tegutsemist. Me ei tohi takerduda maksuteemasse, sest majanduse areng sõltub ka paljudest teistest teguritest. Mitmekülgsus tähendab peale ebavõrdsuse vähendamise ka Eesti majanduse struktuuri mitmekesistamist, innovatsiooni soodustamist ja hästi toimivat ning kulutõhusat taristut.

Meie valitsusliit on otsustanud suurendada riiklikke investeeringuid infrastruktuuri ja ettevõtluskeskkonda toetavatesse objektidesse. Selliste rahapaigutuste abil suurendame oma majanduskeskkonna konkurentsivõimet terves regioonis. Hea näide on linnahall, millest soovime 40 miljoni eurose investeeringuga teha koostöös Tallinna linnaga 2020. aastaks põhjamaade moodsaima kontserdi- ja konverentsikeskuse.

Valitsus on otsustanud soodustada rohkemate inimeste tööturul osalemist ja panustada nende oskuste parandamisse. Rahvusvahelise kuvandi arendamiseks peame sihikindlalt tegelema ettevõtluskeskkonna arendamisega ja ettevõtlikkuse soodustamisega. Lihtsa asutamise ja käivitamise kõrval peab ettevõtetele pakkuma ka kasvuvõimalusi. See loetelu pole lõplik ning valitsusliit on avatud uutele ideedele ja algatustele.

Kõrgema majanduskasvu saavutamine on suur väljakutse kõigile, sest ligi 650 000 töötaja ja 120 000 ettevõtte mõjutamiseks jäävad valitsuse käed lühikeseks. Kasvuks vajalike muutuste elluviimine nõuab koostööd ja jõupingutust. Sellesse peavad olema kaasatud töötajad, ametnikud, juhid, ettevõtted, vabaühendused ja ülikoolid ning lisaks valitsusele ka opositsioon.

Eestil on tugevused, mida tuleb oskuslikult ära kasutada. Oleme väikese, aga atraktiivse majanduskeskkonnaga riik, kus nii kodumaistel kui rahvusvahelistel ettevõtetel on hea tegutseda. Sellise keskkonna säilitamine on tähtis, et ka asutatavad ettevõtted tahaksid tulla siia uusi töökohti looma. Pean selle toetamisel oluliseks valitsuse eestvedaja rolli. Valitsuskoalitsioonis kokku lepitud ettevõtete 20-protsendilise tulumaksumäära alandamine 14ni regulaarsetelt dividendimaksetelt on kindlasti positiivset mõjuga. Peame tegema kõik endast sõltuva, et lisaks peagi uksed avavale rahvusvahelise panga peakontorile tuleks Eestisse veel ja veel rahvusvahelisi ärisid.

Eesti inimeste ettevõtlikkuse suurendamine on samuti võtmetähtsusega. Mul on hea meel esile tõsta kavas olevat ettevõtluskonto loomist, mis võimaldab inimestel bürokraatiavabalt väikeettevõtlusega tegelda. Lisaks on meil plaanis lihtsustada füüsilisest isikust ettevõtjate maksustamist ning aruandlust, et soodustada inimeste majanduslikku aktiivsust. Majanduskeskkonna parandamine on riikidevaheline võidujooks, kus ei ole aega edu nautima jääda.

Eestil on võimeid, mille abil veelgi suurendada oma majanduslikku jalajälge üleilmses majanduspildis. Meie oluline kaubamärk on digitaliseeritud avaliku sektori teenused. Peaministrina seisan hea selle eest, et need innovatsioonimootorid täisvõimsusel töötaksid. Samas tahan enam näha, kuidas erasektori ärimudelid digitaalsest revolutsioonist ja innovatsioonist samuti kasu saavad.

Eesti tööstusmajanduse tootlikkus jääb oluliselt alla Lääne-Euroopa riikide tootlikkusele ja selle lõhe vähendamine aitab meie kõigi heaolu parandada. Hea võimaluse majanduse mitmekesistamiseks annaks näiteks see, kui looksime kaubalaevanduse jaoks konkurentsivõimelise majanduskeskkonna. Oleme otsustanud eraldada 20 miljonit eurot maksuerisuste jaoks, et tõsta riigipoolset täiendavat tõuget vajavate majandussektorite konkurentsivõimet. Pean eriti tähtsaks, et teadmusmahukate ärimudelite osakaal Eesti majanduses suureneks. Selles küsimuses pakub mitmeid ideid niinimetatud Erkki Raasukese raport. Teadmusmahukuse kasv on pikaajaline protsess, kus tänased otsused kannavad vilju alles aastate pärast.

Eesti tugevusi näitavad meie head positsioonid rahvusvahelistes riikide pingeridades. Kasvõi äsja avaldatud põhihariduse tulemuslikkust mõõtev PISA test, mille tulemustes on Eesti Euroopa tippriik, kuuludes ka maailma parimate hulka. Ma tahan tunnustada kõiki meie õpetajaid ja õpilasi selle töö eest. Niisuguseid tugevusi tuleb kindlustada ja saada veelgi paremaks.

Majanduse elavdamine ja praeguse seisaku murdmine on ambitsioon, mille suudame koos ning järjepideva tööga ellu viia. Eesti on võimeline tõusma globaalsest keskklassist kõrgemale ja näitama teistele teed. Peaministrina kinnitan valitsusliidu pühendumust neile eesmärkidele.