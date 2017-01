Arvamusliider Madis-Ulf Regi: minu päevik 2016/2017

24. detsember

Päeval kuulutati välja jõulurahu. Õhtul käisin elukohajärgses kirikus. Õpetaja rääkis jõulujutluses küll Isast ja Pojast, aga tegi vihjeid ka presidendile, kes ei käivat kirikuga päris ühte jalga. No taga kuradimaks läheb!

25. detsember

Hommikul esimene uudis: lennuk, kus oli peaaegu kogu Punaarmee Aleksandrovi tantsuansambel ja koor, kukkus Musta merre.

Mõtlen sel puhul vene rahvale. Sest vaevalt on maailmas peale venelaste veel mõni teine rahvas, kellel oleks sellesarnase sündmuse puhul võtta prohvetlik lause omaenda luuletaja Nobeli-kõnest. See lause on: «Tõelises tragöödias ei hukku kangelane – hukkub koor.»

Aga muidugi on siin mitu aga. Kõigepealt: kas ja kellele see lause üldse meenub? Ja mis veel tähtsam: Venemaa heitis Brodsky endast välja ammu enne seda tõelist tragöödiat ja rangelt võttes ei väärigi seda lauset. Ning ometi, kuigi Brodsky pidas koori all silmas kõiki türannia ohvreid, on lause oma sõnasõnalises tähenduses kohutavalt, lausa wolandlikult ettenägelik.

31. detsember

Mida kõike kanalid oma vaatajanumbrite ja poliitikud oma reitingute nimel ei tee! Mu noor sõber Jüri Ratas ja tujurikkujad olid lasknud panna ennast ühte saatesse! See oli sama, kui omal ajal oleks Abel ja Nõmmik pandud intervjueerima Valter Klausonit! Nõmmik oleks öelnud: «Mul Uduvere seltsimehed palusid küsida, et kuidas siis viisaastaku otsustav aasta kulges ka?» ja Abel oleks pannud vahele, et: «Hi-hii!» Täielik absurd. Klauson poleks muidugi vaadanudki nende tolade poole, vaid oma kontrollarvud lihtsalt ette pomisenud ja asjast suhteliselt puhtalt välja tulnud. Nagu nüüd Jürigi.

1. jaanuar

«Ärapanija» oli parim aastalõpu saade neist, mida mina vaatasin. Juhuslikult ma tean ka põhjust. Sest see oli kõige kirjum saade – seekord sai pilti võtta kõikide kanalite šedöövritest ja see töötas. Omal ajal ju kurb paratamatus, et tuli piirduda ainult oma kanali pildimaterjaliga, «Ärapanija» lämmataski.

Peldikuseinte arvamusliidrid arvustavad kesköist presidendikõnet sama väsimatult kui asjatundmatult. Nad kritiseerivad kõikvõimalikke eri žanre, kuigi tegemist on ju täiesti omaette žanriga. Mis ei peagi andma aru tervest läinud aastast neile, kes ise ei oska oma aastat kokku võtta. Ega pakkuma lohutust neile, kes seda mujalt ei leia kui telekast. Presidendi kõne peaks olema… no vat, mis ta peaks olema?

Igatahes on president neis Eesti kodudes, kus teda kuulatakse, tihti ainus kaine inimene ja tunneb ennast juba sellepärast ebamugavalt. Nii et ma tahaks väga, et juba 2018 ei lastaks presidendil rääkida enne kui alles uusaasta hommikul. Ma väga palun! Austusest meie presidendi ja tema kaudu riigi vastu. Eriti sellepärast, et mida suurem on rahva austus riigi vastu, seda suurem on ka kaitsetahe. Minust muidugi ei ole enam mingit kaitsjat, aga üldiselt. Seda tahet võib meil iga kell vaja minna.