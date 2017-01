Andrei Kuzitškin: Euroopa peab õppima end Putini eest kaitsma

2016. aastal nõrgestasid Euroopat tunduvalt ka Prantsusmaa presidendi Hollande’i keeldumine uuesti ametisse kandideerida ja Itaalia peaministri Renzi algatud referendumi läbikukkumine. Liberaalsete jõudude esindajad pidid samuti leppima kaotusega Bulgaaria presidendi- ja Rumeenia parlamendivalimistel.

Euroopa kulutab üha rohkem jõudu ja ressursse sisemiste probleemid lahendamiseks ja ühtsuse säilitamiseks. Üha vähem jõudu ja ressursse suunatakse väliste ohtude ja väljakutsetega tegelemisele. Sealjuures ei mõista kaugeltki kõik Euroopa poliitikud, et paljusid Euroopa sisemisi probleeme genereeritakse ühest ja samast välisest allikast, nimelt Venemaalt.

Initsiatiiv tuleb venelastelt tagasi võtta

Näen, et Euroopal ei jagu otsuse- ja järjekindlust suhtumises Venemaasse. Venemaa aga käitub Euroopa suhtes just niimoodi, ääretult otsuse- ja järjekindlalt, sihiks ühtse Euroopa purustamine. Vladimir Putin ja tema lähim ringkond saab imehästi aru, et Euroopa on ainuke allikas, kust Venemaa majandus saab odavat laenu ja tipptehnoloogiat. Ameerika on kaugel, Hiina kõrgel, Euroopa aga otse külje all. Ja ainuke kindel viis, kuidas tõmmata Euroopa Venemaa huvi- ja mõjusfääri, on kahepoolsed suhted iga riigiga eraldi.

Venemaa poliitilisel juhtkonnal on tunduvalt lihtsam jõuda kokkuleppele ükshaaval Soome, Poola, Prantsusmaa, Itaalia, Ungari ja teiste ELi riikidega kui kogu Euroopa Liiduga korraga. Pealegi on Euroopa Liit kui NATO kollektiivne liige Venemaale ka sõjaline oht. Üksikute Euroopa riikide sõjaväed aga Vladimir Putinit ei hirmuta.

Imekspandaval moel ongi Venemaal õnnestunud nii Euroopale kui ka tervele maailmale peale suruda oma poliitiline agenda: kogu maailm, kaasa arvatud Euroopa, on jagunenud kahte leeri vastavalt sellele, kas nad on Putini poolt või vastu. Euroopa poliitikud vaidlevad, kas tühistada Venemaa ettevõtetele kehtestatud sanktsioonid või mitte. Ehkki vaielda ja arutleda tuleks hoopis liberalismi saatuse ja populismi võidu ohu üle.

Venemaa propagandamasin muidugi mängib aktiivselt kõigi nende lahkhelide peale. Mainitud masinat aga juhivad Venemaa eriteenistused ja sõjaväelased. Selles mängus on seis selgelt Venemaa kasuks. Venemaa on edukalt ja täiesti karistamatult okupeerinud osa Gruusiast ja Ukrainast, kontrollib osa Moldovast, peab sõda Süürias, sekkub aktiivselt Prantsusmaa, Tšehhi, Balti ja Balkani riikide siseasjadesse. Sellise sekkumise värskeim näide on hiljutine katse korraldada sõjaline riigipööre Montenegros.

Ma ei välista üldsegi, et Venemaa eriteenistused on kasutanud tšetšeene salajase relvana terrorivõrgustike loomisel Euroopas. Kui see peaks nii olema, on ka mõistetav Vladimir Putini eriline suhtumine Tšetšeenia juhti Ramzan Kadõrovisse, kes sisuliselt on loonud Venemaa piires isikliku emiraadi. Otse Euroopa südames, Moldova territooriumil nõndanimetatud Dnestri-äärses, hoiab Venemaa tervet laadungit relvi, millest piisab lausa armee relvastamiseks. Moldova, Rumeenia ja Serbia kaudu jõuavad need relvad kogu Euroopasse.

Kuni Prantsusmaa, Saksamaa ja Suurbritannia eriteenistused jahivad üksikuid terroriste, kogub Euroopa põrandaalune terrorivõrk aina jõudu ning genereerib üha uusi terroriohu laineid. Niisiis, Euroopa on Putini ees täiesti jõuetu? Miks? Sest just karistamatus on Vladimir Putini ja tema režiimi jõu allikas.