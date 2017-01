Kommentaarid: Downi sündroomiga inimestel on loomulikult õigus elule, aga ka mõtestatud tegevusele

Neli sihtasutuse Maarja Küla töötajat räägivad, milline on Downi sündroomiga täiskasvanute igapäevaelu nende juures.

Huko Laanoja

Maarja Küla arendusjuht

Postimehe artikliga üritatakse lugejatele-ühiskonnale selgeks teha, et kõik inimesed on elu väärt. Minu meelest on see juba eilne päev. Seda ütles juba 1948. aastal ÜRO Inimõiguste Ülddeklaratsioon: kõik inimesed on elu väärt. Seal kinnitati kõikidele inimestele ka nende õigused. See tähendab, et puuetega inimestel on samasugused inimõigused kui teistel.

Minu arvamus on, et sellistel teemadel sõnavõtmine on kahjuks küll meie riigis veel vajalik, aga me võiksime astuda juba järgmise sammu. Ehk siis hakata hoopis taunivalt suhtuma nendesse inimestesse, kes imelikult vaatavad puudega inimest või seavad kahtluse alla nende õigused: elule, haridusele, võimetekohasele tööle või millele iganes.

Tiina Oimet

Maarja Küla Põhjala maja vanem

Meie majas elab kolm Downi sündroomiga noort naist. Meie päev algab kallistustega ja samamoodi lõpeb kallistustega. Sinna vahele mahub veel palju kallistusi. Nad on nii vahetud ja siirad – kui on rõõmus, siis on sära kaugele näha ja kui kurb või pahane, siis seda ka ei varjata. Ja kuigi välimuselt on nad suhteliselt sarnased (eks siin mängi oma rolli ka sündroomile omased tunnused), on nad igaüks omaette isiksus oma tahtmiste, püüdluste, rõõmude ja muredega. Igal neist on oma iseloom, oma tegemised, oma unistused. Jah, sündroomile omaselt (olles suured matkijad) võetakse üle ka teineteiselt liigutusi ja väljendeid, aga isikupära jääb alati alles.

Olles nendega üle kümne aasta koos elanud, olen näinud suurt arengut igas mõttes. Kui alguses tunduski, et pole väga võimalik neid midagi asjalikku tegema õpetada, siis see ei vasta tegelikult tõele.

Nende õpetamine võtab rohkem aega, aga kui asi selge, siis tulemus on ainult rõõmustav. Koos oleme õppinud köögis toimetama – lauda katma ja koristama, kartuleid koorima, salatit hakkima jne. Jah, arvata võib, et viietärnirestoranis peakokana nad tööd ei saa, aga pole üldse välistatud, et abitöödega selles restoranis tuleks vähemalt üks kenasti toime. Käsitöö: täpsus pistetes, vaibakudumine ning savitöö – see on täiesti igapäevane tegevus. Suvisel ajal on nad ka päris head rohenäpud köögiviljaaias.

Rõõmupallid, nagu nad tavaliselt on, naudivad nad täiega pidusid. Laulda ja tantsida meeldib neile kõigile. Isegi see noor naine, kes tuli meile praktiliselt kõnetuna, kasutab nüüdseks päris paljusid sõnu, mida ta hääldab selgelt välja ning ka sõnu, mille tähendusest saavad ainult omad aru, tuleb alati esinema ja praegu juba laulab kaasa. Hästi vaikselt, peaaegu ilma hääleta, aga kui suu pealt lugeda, siis õigete sõnadega. Ja kui võimalus on, ei jäta neist keegi koosolekul, aktusel või muidu peol sõna võtmata. Tantsupõrandal ei suuda teised sugugi nii graatsilisi ja kiireid liigutusi teha.