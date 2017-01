Pille Rives: väsinud puudulikust kompetentsist

Refereerin pressikonverentsi. Asekantsler selgitab, et tugikeskuse töötaja ei pea kogu 24/7 valve ajal kohal olema, ta võib vahepeal ka kodus käia, sest ohver ju helistab ette, kui ta näiteks öösel kell kolm varjupaika tulla tahab. Ajakirjanik viitab, et keskmise palgaga töötaja tahab ehk öösel magada. Rait Kuuse on resoluutne ja kinnitab, et see on organisatsiooni töökorralduse küsimus, kuidas naistöötajad ühe keskmise kuupalga eest 24/7 teenuseid osutama panna.

Niisiis, sotsiaalkindlustusamet on planeerinud ja hankesse sisse kirjutanud tingimuse, et naissoost töötaja hakkab avalikku teenust 24/7 osutama ühe keskmise palga eest. Ja seda Euroopa Nõukogu naistevastase vägivalla konventsioonist tulenevate riigi kohustuste täitmiseks. Kui see pole silmakirjalikkuse meistriklass, mis näitab ametnike-poliitikakujundajate hoiakuid, valdkonna alavääristamist, soolise palgalõhe aktsepteerimist, siis mis see on?

Võrdset kohtlemist ei pakuta ka kohalikele omavalitsustele. Kui Rapla-, Järva-, Põlva-, Võru-, Lääne- ja Hiiumaal tegutsevad teenusepakkujad peavad kolm majutuskohta ja 24/7 liitteenused tagama ligikaudu 26 000 – 27 000 euro eest, siis näiteks seni vähima klientide arvuga Valga- ja Jõgevamaal tegutsevad tugikeskused saavad oma piirkonna ohvritele pakkuda teenuseid 49 000 euro eest aastas.

Lapski saab aru, et see ei ole pingsa poliitikakujundamise vili, vaid hädaga tehtud pakkumine. Kaks hankevooru kukkusid neis piirkondades soovijate puudumise tõttu läbi ning suunatud hankel läks sotsiaalkindlustusamet ootamatult lahkeks. See tähendab, et need omavalitsused peavad panustama oluliselt rohkem, et tagada oma maakonna ohvritele abi ja teenuseid, mille eest Valga- ja Jõgevamaal maksab riik. Sest ohvrite abita jätmine võib minna veelgi kallimaks.

Sama on Tartumaaga, kus hankija valis kõhklusteta piirhinnast tuntavalt allapoole jääva vähempakkumise, mille tegija on avalikult tunnistanud, et ilma lisaressursse leidmata pole tal võimalik vajalikus mahus teenust pakkuda. Senisest rohkem peavad panustama ka nende piirkondade ohvriabi töötajad, teiste abistavate ametite ja elukutsete esindajad ning politsei.

Kui riik delegeerib teenuseosutamise vabaühendustele, siis on vabaühendustest teenusosutajad kohustatud osutama teenust halduslepingus ettenähtud mahus. Aga mis saab ohvritest, kui nende vajadus ületab «tugikeskuse võimaluse»?

Kas hanke läbiviija on tõesti küüniliselt arvestanud sellega, et vabaühendused, kes on ka sihtgrupi eestkõnelejateks, hangivad projektidest lisarahastust ja teevad lõputult lisatunde ning kerjavad annetusi, et avalikku teenust osutada?

Tallinna Naiste Kriisikodu, kes on teenuseosutaja Harjumaal, teatas sotsiaalmeedias, et seoses riigihanke võitmisega naiste tugikeskuse teenuse osutamiseks vajavad nad annetusi voodipesu ja pottide-pannide näol, kuna Harjumaal nõudis hankija senise 15 majutuskoha asemel (mis vajaduse katsid) 30 kohta. Esimeste laikijate hulgas oli tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski. Kas ta üldse andis endale aru, mida ta laikis?

Samal ajal kinkis Viljandis kirikuga seotud taaskasutuskeskus loodavale tugikeskusele avaliku teenuse osutamiseks mööblit, kuna müüjannad olid lehest riigihanke kohta lugenud ja tahtsid ohvritele toetust avaldada.

Kuidas on selline olukord tekkinud?