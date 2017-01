Sass Henno: kuidas riik toimivad naiste varjupaigad hävitas

Teoreetiliselt on muidugi alati hea, kui riik pakub oma inimestele olulisi teenuseid. Tore, et meil on haiglad. Hea, et on koolid. Päästeameti ja politseiteenuse ostmist iga-aastase riigihankena võimalikult odavalt pakkujalt, kellel on läbitud näiteks nädal kestnud «turvakoolitus», ei tahaks keegi oma kodumaakonnas ette kujutada. Sest me saame aru, et reaalse häda korral see ei aita.

Ka tänane olukord on sündinud sellest, et kuni aastani 2016 tegutsesid Eesti Naiste Varjupaikade Liiduks koondunud naiste tugikeskused linnades ja maakondades ööpäev läbi, võideldes oma igapäevatöö kõrvalt ka selle nimel, et järgmiseks aastaks eraldatakse riigieelarvest raha. Nõustajad, psühholoogid ja juristid ei teadnud kunagi, kas neil on töökoht ka järgmisel aastal. Seadusesse kirjutatud riiklik kontroll tugikeskuste teenusele pidanuks andma nii abivajajatele kui nõustajatele töötajatele kindlustunde.

Tegelikkus kujunes aga küüniliseks riiklikuks süüks, mille stsenaarium on tuttav kõikjal, kus ebapädevad ja ilma mingi vastutuskoormata ametnikud on ohjad enda kätte võtnud.

Naiste tugikeskuse teenuse riigistamine ja allakäik

Eesti Naiste Varjupaikade liit (ENVL) on alates 2006. aastast tegutsenud eri maakondade tugikeskusi ühendav MTÜ, mille tööks on lähisuhtevägivalla ohvrite aitamine. Aastatel 2013 – 2016 on otseseks kasusaajaks olnud ligi 7000 naist. Tänu Norra toetusprogrammile arendas liit neil aastatel välja tervikliku tugiteenuse, kus psühholoogiline nõustamine või psühhoteraapia ja juriidiline abi said vägivalda kogenud naistele ja nende lastele kättesaadavaks 13 maakonnas. Tugitelefon 1492 muutus ööpäev läbi tasuta kättesaadavaks.

Aasta-aastalt suurenenud pöördumiste arv näitab ka, et suurenes avalikkuse teadlikkus naistevastasest vägivallast ja vägivalla ohvritele pakutavatest teenustest. Arendustöö uuenduslikkus seisnes eelkõige selles, et teha kättesaadavaks psühholoogiline ja juriidiline nõustamine kõigis tugikeskustes ning moodustada seal ühtsed tiimid vägivalla ohvrite paremaks abistamiseks.

2015. aastal kevadel koostas sotsiaalministeerium ohvriabi seaduse muudatuse väljatöötamiskavatsuse, mille kohaselt hakkaks riik tugikeskuste teenust tellima. Praeguse minister Ossinovski nõuniku Katri Eespere juhitud sotsiaalministeeriumi võrdsuspoliitika osakonnas algas eelnõu koostamine, vastutajaks nõunik Kristiina Luht.

See oli esimene ohumärk – inimkaubanduse ohvritele teenuste pakkumise korraldamise üleandmine sotsiaalministeeriumilt sotsiaalkindlustusametile 2013. aastal (mille käigus ei nõutud teenusepakkujatelt eelnevat spetsiaalset ettevalmistust ja töökogemust inimkaubanduse ohvritega töötamisel) tõi kaasa abisaajate arvu drastilise languse.

Spetsialistidelt vähempakkujatele

Varjupaikade liit soovitas anda teenuse osutamine üle spetsialiseeritud mittetulundusühingutele, mitte hakata riigihankega otsima odavaimat pakkujat. Väideti aga, et see piiraks ettevõtlusvabadust.

Seepeale tegi varjupaikade liit ettepanekud seaduse muudatuseks, viisil mis tagaks ohvritele kvaliteetse abi. Olulisemad ettepanekud olid lisada eelnõusse naistevastase vägivalla mõiste ja lisada eelnõule ministri määrus, mis täpsustab teenuse sisu. Oli oluline tuua eelnõusse tugikeskuse töötaja mõiste ja nõue ning kirjutada seletuskirjas täpsemalt lahti tugikeskuse töötajate täienduskoolituse kavade sisu ja maht. Ettepanekuid ei arvestatud.

2016. kevadel toimus kohtumine Eesti Naiste Varjupaikade Liidu esindajate ja sotsiaalministeeriumi võrdsuspoliitika osakonna juhataja Katri Eespere ning osakonna ametnikega.