Ahto Lobjakas: Trumpi 140 tähemärgi gospel

Vaevalt aga nägi keegi ette seda, mis juhtub siis, kui maailma kõige võimsama riigi juht teeb sotsiaalmeediast ainsa autoriseeritud suhtluskanali. Ning mitte lihtsalt sotsiaalmeediast, vaid Twitterist, mille postitus on piiratud 140 tähemärgiga.

Trumpi ja Twitteri sümbioosil on viis keskset aspekti: (tulevase) presidendi kommunikatsioon on kohene, avalik, napp, mõistatuslik ja ühesuunaline. Twitteri-postitused on Trumpi käsulauad. Nagu kõige seesugusega tekib kohe küsimus tõlgendusest. Nii kirjutas Trump eelmisel nädalal Twitteris pärast kohtumist USA luurejuhtidega, millel arutati Venemaa sekkumist presidendivalimiste käiku, kolmese seeria. Esiteks: «Venemaaga hästi läbi saamine on hea, mitte halb asi. Ainult «lollid» inimesed või rumalad arvaksid, et see on halb! Meil…..» Teiseks: «Kogu maailmas on piisavalt probleeme, ilma veel ühte tekitamata. Kui ma olen president, respekteerib Venemaa meid kaugelt rohkem kui praegu ja….» Ning lõpuks: «Mõlemad riigid hakkavad võibolla töötama koos, et lahendada mõned suured ja tungivad probleemid MAAILMAS!»

Trump rikub mitut klassikalist Twitteri reeglit või käib nendega loovalt ümber: ühe lööva tviidi asemel on kolm; ta kasutab ekstravagantselt nelja ja isegi viit punkti (trükitekstis eeldati kunagi kolme punkti); ta kasutab suurtähti (mida internetisuhtluses peetakse ebaviisakaks karjumiseks).

Frivoolne toon ja meedium varjavad asjaolu, et tegemist on kõige ammendavama kokkuvõttega Trumpi Venemaa-programmist, mis meil on. Nädalavahetusel ütles Trumpi kantselei direktor Reince Priebus TVs, et Trump «aktsepteerib» fakti, et Venemaa sekkus presidendivalimistesse. Kuid Trump seda ei postita ja kõigile on teada, et ta armastab aeg-ajalt oma lähikondsete jutuga rõhutatult mitte nõustuda.

Muidugi pole Trump ainus jumal Twitteris. Mehhiko president Vicente Fox Quesada, kelle riik on Trumpi suu läbi palju kannatanud, ei pidanud vastu jutule, et Mehhiko peab maksma kinni küüri ehitamise USA piirile. Fox kirjutas Twitteris: «TRUMP, millal sa aru saad: ma ei kavatse su kuradi müüri eest maksa. Ära häma ja ütle USA maksumaksjale, et tema maksab.» Twitteris on aga Foxi riik väike, tal on 426 000 jälgijat Trumpi 19,1 miljoni vastu.

Siin võib kergelt kaotsi minna asjaolu, et tegemist on täiesti uut tüüpi rahvusvahelise diplomaatiaga. Vaenlastega ühtmoodi kannatavad (endised?) sõbrad. Briti peaminister Theresa May, kes on ammu oodanud erisuhtele vastavat kontakti Trumpiga – ning kellele Trump kirjutas Twitteri kaudu eelmisel aastal, et saatku Washingtoni suursaadikuks Nigel Farage (meie mõistes Mart Helme) –, sai eelmisel nädalal vastuse. Veidi vähem kui 140 märgiga ütles Trump: «Suure heameelega ootan peaminister Mayd kevadel Washingtoni. Suurbritannia, ammune USA liitlane, on väga eriline!» Ilma hüüumärgita oleks asi võibolla veel vesisem, kes teab?

Või võtkem Taani. Eelmisel aastal tehti seal kaitsepoliitiliselt epohhiloov otsus osta USAst 27 hävitajat F-35 – kogu tehingu maksumus on enam kui kuus miljardit eurot. Eelmisel nädalal kirjutas Trump Twitteris, et USA valitsus, mis ise on tellinud mitu tuhat F-35, ei peaks nende eest Lockheedi nõutud hingehinda maksma. Taani ministrid ja eksperdid arutavad nüüd, mis saab edasi: kui USA ei telli, Taani lennukeid ei saa. Kui tellib vähem, maksab Taani palju rohkem. Keegi ei tea.