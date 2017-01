Jevgenia Värä: naised, teeme kuke-aastast kana-aasta

Lugu algas mitu aastat tagasi, kui lugesin artiklit, kuidas naisjuhid peavad käituma meesjuhtide maailmas, et olla edukad ja mitte teha tüüpilisi naiste vigu. Üks tähelepanek oli äärmiselt õige. Nimelt kardab naine läbi kukkuda. Talle on see topeltkatastroof: kui tema juhitud laev põrkub kokku jäämäega, siis selle tagajärjel esiteks hukkuvad kindlasti kõik, isegi Kate Winslet, ja teiseks ütlevad kõik, et naine laevas ongi õnnetuseks.

Ja olgu ta kasvõi president, minister või saadik, lisaks veel lasterikas ema ja ilus naine, ikka kardab ta, et midagi läheb valesti, ja mäletab väiksemaidki ebaõnnestumisi oma minevikust.

Mehed ebaõnnestumisi ei karda, nemad mõtlevad eeskätt sellest, kuidas oma ideid või ambitsioone ellu viia. Kui ei tulnud välja, noh... siis nad saavad kopsaka kompensatsiooni ja maanduvad teisele sama väärikale kohale. Keegi ei heida neile mitte midagi ette.

Hakkasin huvi pärast jälgima, kui tihti just naised loobuvad suurtest projektidest poolel teel, kui tihti juhtub see meestega. Jälgisin seda lausa mitu aastat, ja teate mis. Mul peaaegu polegi nimetada ühtki naisenime.

Need on mehed, kes soovivad saada peaministriks, aga põgenevad Brüsselisse kohe, kui kriitika muutub liiga teravaks, need on mehed, kes vapralt asuvad parandama rahvuslennunduse imagot, aga väsivad sellest kohe, kui kahjum ületab ootusi. Need on mehed, kes osutuvad valituks riigikogusse ja siis otsustavad, et see töö ei sobi nende loomingulisele iseloomule.

Ja vastupidi, need on naised, kes vapralt juhtivad Eesti kõige kritiseeritumat telekanalit ETV Pluss, need on naised, kes tulevad vaatama lavastust, mis naeruvääristab nende tööd ministrina, ja naeratavad saalis. Need on naised, kes panevad kogu oma karjääri kaardile, et vastata rahva ootustele ja katsuda saada riigipeaks, või vapralt nõuavad häälte ülelugemist, et saada riigikokku, ja kui see õnnestub, siis töötavad seal kui galeeriori.

Isegi kui mõni naine pole piisavalt andekas, et olla see õige alfa-loom, mille tõttu hakkab ta haukuma oma alluvate peale ja neid hammustama, ka siis suudavad nad aastaid kanda kõige tänamatumaid ettevõtmisi.

Naised, teil pole midagi karta. Ühiskond vajab nii teie lennukaid ideid kui ka teie oskust teisi oma hoolitseva tiiva all hoida. 2016. aasta viimases Kuku raadio saates «Kirillitsas Eesti» ütles saatejuht Pavel Ivanov, et aasta üheks suurimaks trendiks oli naiste võidukäik.

Idamaise horoskoobi järgi on aasta 2017 kukeaasta. Teeme sellest kana-aasta.