Postimees 1930. aastal: Vene linnadel puudub leib

Sellejuures veeretab nõukogude ametlik häälekandja kõik süü kooperatiividele ja riigi kaubanduslikkudele orgaanidele «gostorgile», kes oma mõistmatu ja isegi hävitava politikaga toiduainete kriisi nõukogude linnades teravamaks muutnud. Muuseas kirjutab «Isvestija»:

«Linnaelanikkude toiduainetega varustamise olukorra parandamisel on praegusel silmapilgul äärmiselt suur tähtsus. Vähema tähtsusega ei ole püüe vähendada nende toiduainete tõusvaid hindu, mis töölise eelarves silmapaistval kohal. Tööstuse keskpunktide varustamine toiduainetega sünnib niivõrd halvasti, et paljudes linnades juba erakaubanduse uuestisündi märgata. Erakapitali seisukord hakkab paranema, iseäranis just põllumajanduse saaduste turul. See kõik sünnib selle tõttu, et nõukogude kaubandusline aparaat ja kooperatiivid ei suutnud omal ajal töörajoone põllumajanduse saavutustega varustada. Selle asemel et hindade alandamise teel erakapitaliga võidelda, tõstsid sotsialiseeritud kaubanduslikud ettevõtted oktoobris hindasid 0,2 ja novembris 0,1 protsendi võrra.» 10.01.1930