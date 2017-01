Tuul Sepp: miks tippsportlased põevad allergiat, aga metsloomad mitte?

Möödunud nädalal lõppenud Tour de Ski tõi kaasa järjekordseid torkeid astmarohtude peal töötavate norra suusatajate kohta. Tegelikult pole küsimus aga vaid suusatajates. Astmat, nagu ka muid allergiaid, diagnoositakse sportlastel palju sagedamini kui ülejäänud populatsioonis. Koguni kaheksa protsenti olümpiasportlastest on astmadiagnoosiga.

Sellele nähtusele leitakse erinevaid seletusi. Kiivad konkurendid väidavad, et astmarohud on kasutusel vaid dopinguna ja tegelikult sportlased neid ei vajagi.

Teine, veidi vähem süüdistav seletus on, et neil sportlastel on küll tõepoolest astma ja vajadus ravimite järele, kuid ravimite kõrvalnähuks on eelis spordirajal, mistõttu spordis läbilöömine on lihtsam inimestele, kes astmat põevad.

Kolmas võimalus on, et tipptasemel treenimine on see, mis immuunsüsteemi kontrollmehhanismid rivist välja lööb ning astma ja muu allergia esile kutsub. Selle seletuse järgi on suuremas ohus need sportlased, kes kõige rohkem treenivad ja oma organismi pinge alla panevad, mistõttu just tippude hulgas on ka palju astmaatikuid.

Kui levinud on allergia loomariigis?

Miks aga allergia üldse tekib ja kui levinud see looduses on? Tegemist on üsna eksklusiivselt inimese ja tema elukeskkonnaga seotud nähtusega. Metsloomadel allergiat pole. Lisaks inimesele esineb allergiat veel kassidel ja koertel ning laborihiirtel-rottidel.

Sellega kooskõlas on peamine allergia väljakujunemist seletav hüpotees – liigne hügieen. Kui elame puhtas, parasiitidevabas keskkonnas, ei koolita me oma immuunsüsteemi varakult välja ohtlike ja ohutuid signaale eristama, saamaks aru, milline sissetungija on haigustekitaja ja milline on ohutu tolmukübe. Allergia esinemissagedus on selges kasvutrendis ja arenenud riikides esineb allergiat palju rohkem kui arengumaades. Puhas, parasiidivaene keskkond on evolutsioonis väga uus nähtus ning seega ei ole inimliik veel sellega kohaneda jõudnud.

Oluline on samas rõhutada, et hügieenist oleme me kahtlemata väga palju võitnud. Mis rõõmu meil allergia puudumisest oleks, kui me selle asemel robinal nakkushaigustesse sureksime? Inimeste keskmine eluiga on puhtama elukeskkonna ja nakkushaiguste kontrollimise tõttu tõusnud mitu korda ning see tõus üha jätkub. Seega pole soov allergiat ennetada kindlasti piisav põhjendus käed pesemata jätta. Koopasse tagasiminek pole lahendus tänapäeva maailma probleemidele.

Allergia kaitseb?

Hügieeni hüpotees selgitab allergia tekkepõhjust, aga mitte mehhanismi. Hiljutised uuringud pakuvad allergiamehhanismide olemasolu põhjuseks organismi kaitsmist mürkainete vastu. Kui näiteks hiirtele manustati esimeses katsejärgus väikeses koguses mao- või mesilasemürki, jäid nad palju suurema tõenäosusega ellu teises katsejärgus, kus neile manustati suurem mürgikogus. Nende organism oli valmis mürgi kiiresti kehast väljutama.

Allergiareaktsiooni ajal vabanevad immuunrakkudest ained, mis põhjustavad oksendamist, kõhulahtisust, pisaratevoolu, aevastamist või sügelust, mis kõik aitavad kehast mürke eemaldada. Mürgihüpotees ei selgita aga, miks sarnane reaktsioon tekib inimestel üha sagedamini ohututele ainetele.

Et kõhuussid on hea allergiaennetusmeetod, on teatud juba mõnda aega. Pea kõik metsloomad kannavad kõhus parasiitusse, kuid ilmselt väga vähesed tippsportlased. Esiteks surub ussinakkuse tagajärjel sisselülituv immuunsüsteemi haru alla allergiareaktsioone tekitava immuunsüsteemi haru. Teiseks leiti hiljuti, et parasiitussid mõjutavad ka kõhusiseseid bakterikooslusi nii, et organism on allergiate eest paremini kaitstud. Piisab näiteks vaid parasiitussidega nakatunud laborihiire väljaheidetega kokkupuutumisest (soolestiku mikrofloora siirdamisest), et ilma ussinakkust edasi andmata kaitsta teist looma allergiareaktsioonide eest.