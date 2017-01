Saadiku lahkumine

Riigiametnikud pälvivad harva meedia suurt tähelepanu. Sageli on põhjuseks midagi halba, näiteks korruptsioon. Viimase kolme aasta jooksul Ühendkuningriigi alalist esindust Euroopa Liidu juures juhtinud kogenud riigiteenistuja Ivan Rogersi (56) otsusest ametist lahtuda kirjutasid sel nädalal kõik Euroopa suured väljaanded. Selline tähelepanu on erakordne, võimalikuks sai see vaid tänu brittide otsusele ühendusest välja astuda.

Eesootavad lahutuskõnelused, kus ka Eestil tuleb ELi nõukogu eesistujana täita suur roll, on väga tehnilised. Ühendust läbi ja lõhki tundva Rogersi lahkumine vahetult kõneluste eel jätab britid veelgi raskemasse läbirääkimiste positsiooni. Rogersi hoiatus, et läbirääkimisi ei lõpetata loodetud kahe aastaga, vaid kuluda võib kümmekond aastat, kõlab nüüd veelgi usutavamalt.