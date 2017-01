Milleks tavalisele inimesele investeerimine?

Päris rahaga päris aktsiaid ostev Mari hakkab tegema seda, millele ilmselt paljud on juba pikka aega mõelnud, aga pole tegudeni veel jõudnud. Keskmine palk kasvab, reaalpalk samuti, hoiuseid arvetele aina koguneb, aga erilist kasu need ei tooda. Pinnas investeerimisega alustamiseks on seega täiesti olemas ka neil, kellel pole kohe suuri summasid välja käia.

Ent miks peaks oma sääste hakkama üldse kuhugi esmapilgul kahtlastesse kohtadesse paigutama? Äkki tasub minna hoopis ümbermaailmareisile, soetada veinikelder või kallis auto? Ka seda võib teha ja tegelikult võivad ka kallid veinid või eksklusiivne auto osutuda pikas perspektiivis investeeringuks. Mälestustest rääkimata.

Elu nautimise kõrval, mis on igati okei, tuleb aga silmas pidada veel mitmeid praktilisi asjaolusid. Lähenevat pensioni. Lapse soovi minna õppima välismaale. Tahtmist ühel hetkel ülemus pikalt saata ja võtta ennast aastaks või kaheks tööst vabaks.

Kõigeks selleks on vaja raha ja seda võib ju ka koguda, kuid raha teadlikult investeerides on suurem tõenäosus, et selle kogus kasvab kiiremini. Tuleb mõnusam pensionipõli, laps saab minna paremasse ülikooli, ülemuse saab varem pikalt saata. Kasu on käega katsutav.

Muidugi võib minna ka teisiti ja viimastestki säästudest ilma jääda. Kuid jänes šampust ei joo. Liiatigi on selge, et pensionimaksjaid jääb aina vähemaks ja kellelgi pole head vastust küsimusele, mis saab paarikümne aasta pärast praegu veel toimivast pensionisüsteemist. Sestap tuleb ise valmistuda ajaks, kui tööandja enam palka ei maksa või aktiivselt ettevõtluses osaleda ei jaksa.

Inimesed armastavad uue aasta lubadusi. Miks ei võiks tänavu olla üks neist seotud investeerimisega alustamisega? Anda endale lubadus, et iga kuu panen, nui neljaks, kasvõi mõnikümmend eurot kõrvale, ja kui sada või paarsada eurot koos, siis investeerin selle. Rahakogumise vahele loen, kuulan, kohtun nõustajatega. Keeruline ja hirmutav on ainult see valdkond, millest sa midagi ei tea.

Mida varem investeerimisega alustada ja mida regulaarsemalt seda teha, seda parem on tulemus, rõhutavad kogenud investorid. Seega pole vaja kauem oodata, millal oled julgem, rikkam või targem. Muidugi ei tasu uisapäisa raha tuulde loopida, aga läbimõeldud tegutsemine võib siiski osutuda kasumlikumaks, kui kogu raha igapäevasesse tarbimisse suunata ehk lihtsamalt öeldes laiaks lüüa.