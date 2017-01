Mees teiselt planeedilt

Kui inimene võidab kõik, mis võimalik – ta on kahekordne olümpiavõitja, kahekordne maailmameister ja maailmarekordi omanik –, võib üsna kergelt juhtuda, et motivatsioon saab äkitselt otsa. Mis sellest, et vanust on kõigest 28 aastat ning vähemalt paaril järgmisel tiitlivõistlusel oleks võimalik kullahunnikut suurendada.

Ameeriklane Ashton Eaton valitses maailma kümnevõistlust viimased viis aastat. Tiitlivõistlustel võisid konkurendid heidelda vaid hõbedate ja pronkside pärast. Nad võisid olla ükskõik kui heas vormis, Eaton oli ikka parem. Võimsalt!

Tegelikult võinuks olla veelgi parem. Kahe maailmarekordiparandusega viis ta tulemust edasi vaid 19 punkti ning need seeriad polnud tema kohta kaugeltki ideaalsed. 9100 punkti olnuks igati reaalne. Kuid mäng käis ikkagi kõrgelt üle teiste peade. Mäng käis teisel planeedil.