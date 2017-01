Margus Paas: me ju kõik teame, et…

Tõde pole olemas. On ainult erinevad arvamused, seisukohad, huvid, vaatenurgad… Oluline on vaid, milline vaatenurk, seisukoht ja infokild sobib kõige paremini kellegi huvide ja eesmärkidega. Mida autoriteetsemast allikast pärineb sõnum, mida rohkem seda tiražeeritakse, mida paremini sobib see vastuvõtja maailmapildiga ning eelnevalt saadud sõnumitega, seda tõepärasemaks info muutub.

Sõnumi tõepõhisus võib seejuures olla kaduvväike. Just selline lähenemine on Venemaa propagandasüsteemi alus ja see on osutunud nii edukaks, et sellise mõtteviisi on omaks võtnud ka suur hulk põhimõtteliselt iseseisva mõtlemise võimega Venemaa elanikke. Mõtteviis «kõik niikuinii valetavad» ajab juuri üle maailma ja esimesed tagajärjed on juba reaalsuseks saanud. Irratsionaalsed argumendid domineerivad ratsionaalsete üle. Inimeste käitumine, nende otsused ja valikud muutuvad järjest ettearvamatumaks, Ukraina, Lähis-Ida, Brexiti või USA presidendivalimiste mainimine kõlab siinkohal juba trafaretsena.

Iga päev luuakse üle maailma sadu, võib-olla ka tuhandeid valeuudiseid, mida omakorda paljundatakse väikeste muudatustega sadu tuhandeid kordi kümnetele miljonitele inimestele vastavalt nende virtuaalsele profiilile. Selline protsess võib lõppeda hullusega, kus mitte keegi ei saa enam mitte midagi uskuda. Ja põhjus on selles, et iga veebiportaal, iga blogi või sotsiaalmeedia konto, kui see on saanud piisavalt palju populaarseks, võib olla autoriteetne sõnumiallikas. Kusjuures autoriteetsuse kriteeriumiks pole just nimelt mitte usaldusväärsus, vaid populaarsus, levi ja tsiteeritavus.

Nähtuses iseenesest pole midagi uut, desinformatsioon, ajupesu ja propaganda on ikka ja jälle tõstnud pead pöördeliste sündmuste taustal, nagu sõjad, revolutsioonid, maailmavaatelised ja geopoliitilised muutused. Kaasa aitavad tehnoloogilised muutused – trükikunsti, kino, raadio, televisiooni ja interneti areng – ning neid toetavate andmekandjate kättesaadavus. Praeguseks on inimkond jõudnud seisu, kus sama hästi kui igaüks võib luua meediasisu ja seda massiliselt levitada või muuta see vähemalt teoreetiliselt kõigile kättesaadavaks. Samas on igaüks, kes infopilves osaleb, märklaud neile, kes oskavad tekkinud võimalusi mingi eesmärgi, ülla või vähem ülla, saavutamiseks ära kasutada.

Just infovälja kaootilisus ja haaramatus, samas selle killustatus, virtuaalsete kogukondade teke, mis võivad kohati olla väga isoleeritud, on loonud olukorra, kus sotsiaalteadlased ja analüütikud suudavad järjest vähem näiteks valimistulemusi ennustada.

Need analüütikud, majandus- ja sotsiaalteadlased, kes ei suutnud näiteks 2005. või 2006. aastal 2008. aasta majanduskriisi ette näha ja veel 2008. aasta hakul rääkisid, et aktsia- ja kinnisvarahinnad saavad ainut tõusta, ei saa olla tõsiselt võetavad. Siinkirjutaja lähedasemad sõbrad ja tuttavad ehk mäletavad tema toonaseid väljaütlemisi, isegi kui need muigega vastu võeti. Võimalik, et paljud rääkisid ajaloo lõpust ja ühiskondlike ning majanduslike protsesside tsüklilisuse peatumisest sellepärast, et see oli neile kasulik, kuigi sisimas ehk teadsidki, et loogikaseadused siiski kehtivad. Või usuti siiralt, et kui piiramatusse ja järjest kiirenevasse majanduskasvu piiritult uskuda, rääkida sellest kui aksioomist nii, et kõik hakkavad uskuma, siis see saabki tõeks?