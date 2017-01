Naised sulatavad jääd

Maren Ade võtab vastu Euroopa filmiakadeemia aasta filmi auhinna. Ta on esimene naisrežissöör, kelle film selle võidab. Euroopa filmiauhindu on välja antud 29 korda.

Triin Ruumet võtab vastu Eesti Filmiajakirjanike Ühingu aasta filmi auhinna. Ta on esimene naisrežissöör, kelle film selle võidab. Neitsi Maalit on välja antud 24 korda.

No comments.

Filmilavastajate seltskond on olnud traditsiooniliselt maskuliinne. Ka Eestis. Nüüd vist on hakanud jää sulama.

Viiest filmiajakirjanike auhinnale kandideerinud filmist kaks on naiste tehtud. Eesti riigi sajanda sünnipäeva filmikonkursi kuuest võidufilmist kahe autorid on naised. PÖFFi parima Eesti filmi ja Eestit mitteingliskeelse filmi Oscari kategoorias esindanud linateose režissöör on naine.

President on ka naine.

Triin Ruumet tegi hea debüütfilmi. See on kõige tähtsam, tegelikult.