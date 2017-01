Edasi (Postimees) 1985. aastal: USA president andis ametivande

Eile toimus siin avalik tseremoonia, kus USA president R. Reagan andis ametivande, asudes Ameerika Ühendriikide administratsiooni juhi ametikohale teiseks nelja-aastaseks tähtajaks.

Pärast vandetõotuse andmist esines Reagan kõnega, milles ta ülistas oma administratsiooni tegevust tema võimuloleku esimese nelja aasta jooksul. Ta kinnitas muu hulgas, nagu oleks see tegevus suunatud rahu ja julgeoleku kindlustamisele, kuigi kellelegi ei ole saladuseks, et administratsiooni võimuloleku esimese nelja aasta jooksul hoogustas USA pidevalt võidurelvastumist.

President püüdis niisugust kurssi õigustada kulunud väidetega müütilisest «Nõukogude ohust», «Nõukogude Liidu ründerelvastuse hirmutekitavast suurendamisest» ning USA julgeoleku eest hoolitsemise vajadusest. Ent on hästi teada, et just Reagani administratsioon hakkas ellu viima niisugust esmalöögirelvade loomise ja laialipaigutamise programme nagu raketid MX ja «Trident-2» ning pommituslennuk B-1. Ta hakkas Lääne-Euroopasse, Nõukogude Liidu piiri vahetusse lähedusse paigutama oma esmalöögirakette «Pershing 2» ja tiibrakette. Erilise paatosega ülistab president «tähesõdade programmi», mis näeb ette ulatuslikku kosmoses baseerumise elementidega raketitõrjesüsteemi väljatöötamise.

23.1.1985