Postimees 1997. aastal: meeleavaldus läks üle piiri provokatsiooni tõttu

«Minuni on jõudnud andmed, et bussijaamas lisandus hulk purjus noorukeid – anarhiste või grungemehi, nendele ei loe kord midagi. Neile on oluline, et saaks bussi otsa ronida. Bussi otsas käis anarhist või musta lipu armastaja,» väitis Otter.

Pärast meeleavalduse lõppu veetis Otter kaks tundi Tartu kaitsepolitseis. Seal räägitut ta pikemalt kommenteerida ei soovi.

Meeleavalduseks loa taotlenud paremtsentristliku noortefoorumi esimees Eduard Kanošin, Tartu merehariduskeskuse I kursuse õpilane, peab toimunu eest kolmapäeval Tartu halduskohtus vastust andma. Teda võidakse karistada kuni 60 päevapalga (1320 krooni) suuruse trahviga.

Paremtsentristliku noortefoorumi juhatuse liige Arne Otter arvas, et Kanošinit üritab politsei või kohus patuoinaks teha. «Meie organisatsiooni kindel seisukoht on, et see pole tema süü, vaid meie kõigi süü ja kas see on üldse süü, on küsimus. Me peame ühiselt leidma nii trahviraha ja raha juhuks, kui politsei esitab kahjutasu arve. Võib-olla keegi on nõus toetama, näiteks meeleavalduses osalejad. Olen kuulnud arvamust, et võiks teha korjanduse. Kanošin ei teinud midagi seadusevastast, seda tegid 2000 inimest,» selgitas Otter.

18.01.1997