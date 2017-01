Postimees 1995. aastal: Tartu Kivisilla hind on vähenenud üle kuue korra

Eelmisel aastal Eesti firma ARC Projekt esitatud kalkulatsioon märkis silla hinnaks 32 miljonit Saksa marka ehk 257,42 miljonit Eesti krooni. Toonase summa ülepingutatust tunnistas Postimehele antud usutluses ka Kivisilla fondi esimees Ants Veetõusme.

Arvatavasti toodi see arv avalikkuse ette liiga vara. 32 miljonit Saksa marka saadi sel teel, et silla 1984. aasta eelarve korrutati automaatselt sajaga, ütles Veetõusme siis. Ta uskus, et silla tegelik maksumus võib väheneda kuni kümme korda.

A-Insinöörit OY esitatud projektis kavandatakse silla materjalikuludeks 13 618 000 marka ja ehituskuludeks 1 500 000. Kokku läheks Kivisilla taastamine maksma 15 118 000 marka ehk 39 306 800 krooni.

11.01.1995