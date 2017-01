Edasi (Postimees) 1990. aastal

Praegu on muidugi eldoraadoks Soome. Põhjast kostub ürgne soomeugrilik hääl, mis paneb meie hõimu selle suunas magnetiseerivalt liikuma. Ajakirjanduses on küll hakatud tegema teistsugust häält: Soome ei saa oma tööjõuturgu täita väikese vennasrahva arvel, suure hulga parimas tööeas inimeste äravool võib saada Eestile traagiliseks. Ent kuigi selle hoiatusega ollakse enamasti nõus, kerkib enesekeskne küsimus: miks just mina pean sellest võimalusest loobuma?

Võib arvata, et Tallinna järel hakkab Soome alles Kesk-ja Lõuna-Eestisse jõudma, sest tekivad esimesed sidemed, tulevad esimesed pakkumised. Murelik naisterahvas Valga rajoonist helistas reedel toimetusse: lehes oli hiljuti lugu eestlaste tööst Soomes, vaat kuidas minu mees saaks sinna tööle? Nii et ajakirjanduse antipropaganda mõjub seni hoopis propagandana.

7.1.1990