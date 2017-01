Erkki Bahovski: kusagil on tõde

Vaatasin ka, kas Eestis on raamatule mingit vastukaja, ja leidsin Tiit Aleksejevi postituse Varraku raamatublogis, kus praegune kirjanike liidu esimees nendib, et oleks teose lugemise peaaegu pooleli jätnud, sest see oli kehvem kui Eco varasemad romaanid.

Aga ka postitus pärines 2012. aastast. Ajast, mil polnud toimunud Krimmi annekteerimist, Vene tugevnenud infosõda, Brexitit ega Donald Trumpi valimist USA presidendiks. Kokkuvõetuna: Eco romaan ja Aleksejevi postitus ilmusid enne tõejärgset ajastut.

Praegu on Eco tõlgendamisega aga teised lood. Ma ikka tõsiselt kardan, kas seda romaani tasuks eesti keelde tõlkida. Ühest küljest on säärase autori nagu Eco ilmumine eesti keeles alati meie kultuuriruumi rikastav. Teisest küljest aga...

«Praha surnuaed» räägib üsna detailselt lahti, kuidas võltsida dokumente. Peategelane mitte üksnes ei võltsi testamente, vaid ka loob ka täiesti uusi plahvatusohtlikke poliitilisi dokumente. Olgu selleks siis «Siioni tarkade protokollid» või Dreyfusi afääri vallandanud dokument. Eeskätt näitab Eco, kuidas on vaja leida kogu rahvast ühendav vaenlane ja anda sellele vaenule n-ö legaalne alus. Ja see töötab, sest alati on vaja oma hädades süüdistada kedagi teist. Salaühingud, olgu selleks siis illuminaadid, roosikristlased või vabamüürlased, tabavad alati närvi. Lisaks vahetavad arvamusliidrid «mõõduka tasu» eest ka oma vaateid. Money talks.

Muidugi, vastu võib öelda, et eks ole ka kasulik näidata, kuidas «Siioni tarkade protokollid» ongi Ohranka võltsing, kuid Eco puhul on ikkagi tegemist ilukirjanduse, mitte ajalooteosega. Ilukirjandus kirjeldab rahva ootusi üsna täpselt. Kui «Praha surnuaia» mõnel leheküljel asendada sõna «juudid» kasvõi «homode» või «moslemitega», jõuamegi ilusti 21. sajandisse. Mõne kodaniku puhul võib ka «juudid» rahus alles jätta.

Ma ei kutsu üles mingit teost keelustama, sellest sünniks üksnes suurem segadus, aga libauudiste ajastul peaks olema ettevaatlik. Tegelikult mitte ainult Eestis.