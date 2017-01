Postimees 1928. aastal: maiustamine tõi tudengile uhiuue auto

Pärit Karula vallast Võru maakonnast. Et ka temani olid ulatunud kuulujutud, kui oleks loositav auto mingisugune vana masinaloks, ei tahtnud õnnelik võitja omi silmi uskuda, kui temale Tallinnas tollilt tuliuus «Renault» auto üle anti.

Hra Liivak kavatseb võidetud autot algul isiklikkudeks sõitudeks kasutada, hiljem Tartus taksiautona sõitma panna, et teenistusega kergendada õppimist ülikoolis. Teise võitude kohta kuuleme, et käesolevani on kümmekond võitu välja võtmata.

Paljud võitjad ei taha viimase silmapilguni uskuda, et ärasöödud schokolaadi eest täiesti tasuta jalgratta või jalaga õmblusmasina võib saada. Erandita kõik on huvitatud järgmistest loosimistest, kus ära jääb tüütu ootamine võitnud piletiga. Nimelt antakse tulevikus võidud kohe pärast loosimist välja. 6.01.1928