Henrik Roonemaa: internet osutuski imeliseks, aga nüüd hakkavad nad seda kõike piirama

Ma võisin vorsti tegemist pealt vaadata väga paljudes erinevates valdkondades ja kogu aeg tuli uusi säutsatusi peale. Ma olin maailma asjadega väga hästi kursis, infot oli meeletult palju, aga ma mõistsin ühel hetkel, et mul puudub igasugune võimalus näiteks USA ja Venemaa vahelisi suhteid ise mõjutada, ning samal ajal, kui ma nende arengut huvilise näoga kogu aeg jälgin, ei ole mul enam aega mõjutada neid protsesse, mida ma suudan ja mida ma peaksin: oma tööd, oma peret, omaenese elu ja keskkonda. Nüüd ei tea ma uudistest eriti mitte midagi. Olen kehvem kodanik ja igavam vestluspartner, aga ma vähemalt elan ise oma elu.

(See oli minu Twitter, aga samas tuleb tähele panna, et Eestis on Twitter teistsugune nähtus kui näiteks USAs. USAs on Twitteril peale kasuliku reaalaja-uudistekanali küljes ka peldikuseina märk. Twitteris levib ahistamine, rassism, solvangud, ähvardused, seksism ja spämm, mistõttu ei suutnud nad terve aasta jooksul leida ettevõtet, kes raskustes Twitteri ära ostaks. Kõik võimalikud kandidaadid loobusid üksteise järel ja üheks põhjuseks oli Twitteri kui kanali halb maine.)

Facebooki probleem on see, et müra on liiga palju. Kuigi nad ise kinnitavad järjekindlalt, et on vaid tehnoloogiaettevõte, mis pakub platvormi, on järjest enam selge, et tegelikult on Facebook meediaettevõte, mis teenib raha uudiste levitamise kõrvale näidatavalt reklaamilt. Järjest vähemaks jääb seda sisu, mida inimesed ise kirjutavad ja loovad, ning järjest enam on Facebook uudistele linkimise kanaliks.

Sellega on kaks probleemi. Esiteks kipuvad sarnaselt mõtlevad inimesed linkima sarnastele uudistele ning vastaspoole seisukoht võib paljudel Facebooki kaudu uudiseid tarbivatel inimestel seega üldse saamata jääda. Ma vähemalt Eesti oludes sellesse probleemi väga tõsiselt ei suhtu, aga suuremates ja teistsuguse kultuuriga riikides võib see hädasid põhjustada küll.

Teine asi on see, et kui kaob kanali kui väravavahi roll, siis paistavad kõik uudised Facebooki-sugusel neutraalsel «platvormil» võrdse kaaluga. Kui üldiselt on võimalik uskuda, et näiteks Postimees täielikku jama ja väljamõeldisi tavaliselt suurelt ei levita, sest Postimees lihtsalt on sellise renomee ja väärtustega kanal, siis Facebook väidab enese ju olevat platvormi. Aga platvormil ei ole mingit renomeed ega väärtusi, olulised pärisuudised ja väljamõeldised näevad seal täpselt ühtemoodi välja ning mitte keegi ei hoolitse selle eest, et väljamõeldised seal ei leviks.

Olgu, paneme kellegi hoolitsema, aga kuidas? Üks võimalus on see, et laseme kasutajatel endil võltsuudiseid raporteerida ning teatud arvu kaebuste täitumisel võtab algoritm selle automaatselt maha. Miks mitte, aga nii on võimalik õhku lasta ka tõeseid, kuid tundlikke lugusid, mis inimesi piisavat ärritavad. Ütleme näiteks, et meil siin puhkeb sõda ja siis hakkame ründajaga võidu Facebookis teineteise artikleid võltsiks raporteerima, et algoritm vastaspoole käsitluse maha võtaks. See ei kõla just mõistliku plaanina.