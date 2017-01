2016 Kaebused Postimehe peale pressinõukogus

Pressinõukogu otsus 15. septembril, õigeksmõistev. Mõlemad pooled – suusataja ja kaitsevägi – said sõna. Pressinõukogu leiab, et kuna juhtunut on kinnitanud kaitsevägi, ei ole selles põhjust kahelda.

Kaebaja: Urve Palo, 6. juuni

Artikkel: Postimehes 18. mail ilmunud «Parvlaevade hiigeltehingul vaid kaks vastutajat»

Kaebuse sisu: kaebaja leiab, et artiklis olevad faktiväited tema kohta ei ole õiged.

Pressinõukogu otsus 15. septembril, õigeksmõistev. Pressinõukogu hinnangul on Urve Palo artiklis sõna saanud.

Kaebaja: MTÜ Klubi Tartu Maraton, 6. juuni

Artikkel: Postimehes 4. juunil ilmunud «Alfaisaste verepulm»

Kaebuse sisu: kaebaja hinnangul on artikli juures olev foto eksitav, sest see ei kajasta Tartu Rattarallit ja foto juures ei ole märgitud, et pilt pärineb 2011. aasta Tour de France’ilt.

Pressinõukogu otsus 15. septembril, õigeksmõistev. Fotole ei ole küll lisatud selgitavat pildiallkirja, et pilt ei ole tehtud Tartu Rattarallil, kuid toimetus tunnistas eksimust ja avaldas selgituse. Kuna tegemist ei ole suure ega ka konkreetset isikut personaalselt puudutava veaga, siis ei ole head ajakirjandustava rikutud.

Kaebaja: Urve Palo, 16. juuni

Artikkel: Postimehes 9. juunil ilmunud «Kes rääkis mida Tallinna Sadama uurimiskomisjonile?»

Kaebuse sisu: kaebaja hinnangul sisaldab artikkel tema kohta ebaõigeid väiteid ning ta ei ole rahul, et talle sõna ei antud, kuigi lugu sisaldab tema kohta süüdistusi.

Pressinõukogu otsus 27. oktoobril, tauniv. Postimees rikkus ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.2., mis näeb ette, et konflikti sisaldava materjali puhul peab ajakirjanik ära kuulama kõik osalised. Pressinõukogu hinnangul oleks pidanud Urve Palolt kommentaari küsima.

Kaebaja: Lux Express, 29. august

Artikkel: Postimehes 23. augustil ilmunud «Luksusbussi hullumeelne sõidustiil jahmatas möödujaid»

Kaebuse sisu: kaebaja leiab, et artikli pealkiri, juhtlõik ja sissejuhatus on eksitavad.

Pressinõukogu otsus 17. novembril, tauniv. Postimees rikkus veebis avaldatud uudisega ajakirjanduseetika koodeksi punkti 4.11., mis näeb ette, et pealkirjad ja juhtlaused ei või auditooriumi eksitada. Pressinõukogu hinnangul ei tule pealkirjast ja esimesest lõigust välja, et ohtlik sõidustiil tulenes juhi terviserikkest.

Kaebaja: Pala vallavanem Jozsef Weinrauch, 30. november

Artikkel: Postimehes 23. novembril ilmunud «Minu vald, minu elanikud, minu raha, minu kool!»

Kaebuse sisu: kaebaja ei ole rahul, et ajakirjanik lindistas vestlust ning et tema toon oli ründav ja pahatahtlik. Samuti ei ole kaebaja rahul, et ei saanud artikliga enne ilmumist tutvuda. Kaebaja leiab, et artiklis on solvavaid ja valesid väiteid.

Staatus: menetluses.

Kaebaja: Annika Urm, 30 november

Artikkel: Postimehe veebirubriigis Elu24 29. novembril ilmunud «Staarid rahast ilma jätnud süüdimatu raamatupidaja: äri on äri!»

Kaebuse sisu: kaebaja leiab, et tema kohta on avaldatud laimavat ja valet infot.

Staatus: menetluses.