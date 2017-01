Andrei Kuzitškin: Vene meedia detsembris: Eesti eriteenistus, kuused, saunad ja muumia

Venemaa kahtlustab jätkuvalt Eestit ja selle NATO liitlasi agressiivsetes kavatsustes. Seda võis taas näha uudisteportaalis Lenta.ru:

«NATO relvajõudude õppustel on Venemaa-vastane suunitlus, mis lubab tõmmata paralleele fašistliku Saksamaa tegevusega, andis teada Venemaa kaitseminister Sergei Šoigu. Tema sõnul ilmneb õppuste Venemaa-vastasus selles, et Suurbritannia relvajõud kasutavad Salisbury Plaini polügoonil vastase tähistamiseks Venemaal toodetud tanke ja Venemaa sõjaväe vormirõivaid. «Viimati kasutas niisugust vägede väljaõpetamise meetodit fašistlik Saksamaa Teise maailmasõja ajal,» sõnas Šoigu. Lisaks tankidele T-72 ja T-55 on fotodel näha ka hallikassinisesse maskeerimisülikonda ja rohelisse vormirõivasse riietatud jalaväelasi. Pealegi kannavad sõdurid automaate AK-74. Õppuse stsenaariumi kohaselt pidi Briti armee tagasi lööma Venemaa vägede hüpoteetilise rünnaku Eesti territooriumil.»

Kas NATO suhtumine Venemaasse muutub pärast seda, kui jaanuaris astub USA presidendi ametisse Donald Trump? Sellele RIA Novosti küsimusele vastas Venemaa välisministeeriumi Euroopa koostöö osakonna direktor Andrei Kelin. Tema meelest NATOst imet oodata ei tasu.

Venemaa lubas reageerida kõigile NATO «väljakutsetele ja ohtudele». NATO Varssavi tippkohtumise otsustest järeldub, et juba kevadel paigutatakse Poola, Leedu, Läti ja Eesti territooriumile mitmeriigipataljonid. Samuti luuakse Rumeenia üksuste baasil mitmeriigi-brigaad. Arutatakse võimalust luua NATO püsiv merejõud Mustal merel.

Kui nüüd pidada silmas uue Ameerika presidendi ametisse astumist, ei ole mingit alust kahelda, et need sammud, mis vaieldamatult on orienteeritud vastuseisule ja just surve avaldamisele Venemaale, viiakse ellu. Need viiakse ellu, sest NATO bürokraatia ei saa endale lubada, et neid ellu ei viida. Andrei Kelin lisas, et praegu on raske ennustada, mis täpselt juhtub ja mis mitte: «Ei, ennustada ega midagi kinnitada ma selles osas ei suuda.»

Saun – strateegiline relv

Ajalehe Kommersant korrespondent Aljona Miklaševskaja tutvustab lugejatele Skandinaavia elulaadi traditsioone:

«Et mitte jääda ilma võimalusest nautida traditsioonilist lõõgastumisviisi, viivad Eesti ja Soome sõjaväelased välisauna kaasa kõikjale, kuhu teenistus neid paiskab. Sest ilma saunata, kinnitavad Eesti sõdurid, ei saa sõda võita. Veelgi enam: positsioonide muutmisel või taganemisel ei tohi kindlasti sauna maha jätta. «Iga hinna eest, maksku mis maksab, tuleb see koju tagasi viia,» andis teada Eesti major Kuido Põldoja. Sõdurid käivad rõõmuga leili võtmas ka siis, kui on sattunud teenima paika, kus temperatuur võib tõusta lausa üle 40 kraadi, olgu see siis Afganistan, Liibanon või Kesk-Aafrika Vabariik.»

Venemaal jätkub sõda Euroopa kaupadega

Venemaa veterinaar- ja fütosanitaarameti Rosselhoznadzor Peterburi ja Leningradi oblasti valitsuse ning Pulkovo tollitöötajate koostöös konfiskeeriti üle 120 kilogrammi Euroopa Liidu riikides toodetud liha- ja piimatooteid, mille sissevedu Venemaale on keelatud. Kättesaadud kauba seas leidus vorsti, frikadelle, viinereid, võid, kohupiima, jogurtit, juustu – ning kõigi nende etikettidel seisis valmistajana kirjas mõni ELi riik (Saksamaa, Taani, Läti, Hispaania, Itaalia, Poola, Rootsi, Soome, Prantsusmaa, Eesti). Kõik tooted hävitati põletamise teel, andis viitega järelevalveameti allikale teada uudisteagentuur Regnum.