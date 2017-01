Postimees 1936. aastal: veeväljad Lõuna- ja Kesk-Inglismaal

Nimelt loodab jõeamet, et praeguse tendentsi juures jõgi peaks olema pidev ja hakkama langema. Kuid vähemalt lähema 24 tunni jooksul ennustatakse uusi sademeid. Windsori lossi ümmargusest tornist on näha suuri veeväljasid ümberringi ja vesi on tunginud juba Windsori lossi suletud maaalale.

Liiklemise juhtimine üleujutatud teedelt teistele maanteedele tekitab viimastel suuri ummistusi. Tähtsad maanteed Buckinghamshires, Kentis, Surreys, Sussexis, Lõuna-Keskmaal ja ida- ning lääne-krahvkondades on endiselt kõlbmatud autoliiklemisele.

4.01.1936