Mart Raudsaar: päkapikk otsib maja

Kuidas sellega Eesti erinevates organisatsioonides on, teavad lugejad ise. Mina tahan rääkida lähemalt läinud aasta lõpus esimest korda toimunud registripõhisest rahva ja eluruumide prooviloendusest, mis peaks meetodina tulevikus asendama rahvaloendust. Väidan, et laekunud tulemused ei anna otsustajatele piisavat informatsiooni, ehkki statistikaamet on halva mängu juures proovinud head nägu teha.