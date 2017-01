Kesklinna politseijuht: millal tuleb teenindajal keelduda alkoholi müügist?

Kindlasti on politsei turvalisuse tagamisel eestvedaja osas. Suursündmused ja eri pidustused on igal aastal politseile suur väljakutse. Ka tänavu olime väljas suuremate jõududega ja pingutasime, et pidulistel oleks võimalik aastavahetus mõnusalt vastu võtta.

Paratamatult kuulub aga paljude pidude ja ürituste juurde alkohol. Ka tänavu oli palju neid, kes olid peomeeleolus ja soovisid aastavahetust meeldejäävalt vastu võtta. Samas pean aga tunnistama, et paljudel juhtudel ei ole väljend «meeldejääv aastavahetus» see, mida see inimene saab öelda. Ennekõike seepärast, et ta lihtsalt jõi liiga palju alkoholi, mille klienditeenindaja talle müüs.

Tallinna vanalinnas on ligi 50 ettevõtet, kelle puhul me näeme võimalikke riske, et nendes kohtades või nende vahetus läheduses võivad inimesed õigusrikkumisi toime panna. Kolmandiku ettevõtetega tehakse koostööd, et õhtud ja ööd oleksid vanalinna tänavatel turvalisemad.

Liigume ühiselt selles suunas, et klienditeenindajad oskaks ja julgeks keelduda kliendile alkoholi müümast, kui on näha, et ta on ilmselgelt liiga purjus. Kuigi seaduse järgi on alkoholi müümine purjus inimesele keelatud, pole kõik ettevõtted seadust üheselt täitnud. Paljudele ei pruugi olla selge, mis hetkel on võimalik keelduda alkoholi müügist. Kas see, kui inimene on juba kolm siidrit joonud ja on natuke lõbusamas meeleolus, on piisav, et keelduda järgmisest kokteilist?

Viime koos ettevõtetega läbi töötubasid, kus selgitame, millisel hetkel võib keelduda alkoholi müügist ning kuidas seda teha. On tähtis, et ettevõtted mõistaks oma rolli olukorras, kus nad müüvad alkoholi joobes inimesele.

Tähtis on see, et kogukond mõistaks ühiselt, mis on probleemid ning kuidas neid lahendada või ennetada. See, kuidas me mõtestame Tallinna turvalisust, on meie endi teha. Kui suudame ühiselt välja tuua probleemid ja nende tekkepõhjused, saame ka liikuda nende ennetamise või lõpetamise suunas.

Mul on hea meel tõdeda, et on ettevõtteid, kes mõistavad oma rolli ohutuse tagamisel. Nende ettevõtete turvatöötajad suunavad oma tähelepanu mitte ainult siseruumides toimuvale, vaid jälgivaid ka seda, mis toimub tänavatel. Turvatöötajad on sellistel hetkedel need, kes distsiplineerivad inimesi ja võivad olukorra maha rahustada juba enne olukorra eskaleerumist.

Varahommikustel tundidel, kui baarid sulgevad uksed, võib tänavatele koguneda sadu erineva sotsiaalse taustaga inimesi. Tihtipeale on väga suur hulk nendest inimestest tarvitanud palju alkoholi. Need inimesed võivad olla uimased ja magada tänavakividel või olla hoopiski agressiivselt meelestatud ja norida tüli mõne kõrvalseisjaga. Nendel hetkedel on see seltskond inimesi nagu viitsütikuga pomm, mis plahvatab kohe, kui selleks antakse võimalus. Ja see võimalus võib olla lihtne sigareti küsimine, valesti küsitud küsimus või ebasobilik pilk.

Iga päev kesklinnas tegutsevate ettevõtetega suheldes näeme, kui palju oleks meil võimalik vanalinna tänavad tegelikult turvalisemaks muuta. Politsei sai rikkumisi registreerida ja korrarikkujaid karistada, kuid see pole lõplik lahendus ning rikkumised kipuvad korduma. Võtmekoht on ennekõike alkoholi vastutustundlik müük, sest enamik korrarikkumisi on ennekõike tingitud just liigsest alkoholist.

Kõik kogukonna liikmed peavad mõistma oma rolli turvalisuse loomisel. See ei ole vaid tühipaljas sõnakõlks.