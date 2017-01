Andres Herkel: vasakpoolsete võidukäik sunnib parempoolsust uuesti mõtestama

Eelmine koalitsioon vaatas kõigepealt, kui palju on lubaduste täitmiseks raha tarvis. Siis hakati arvutama, kui palju tuleb tõsta aktsiise ja muid «katteallikaid». Praegune valitsus läks sarnast teed, keskendudes uute maksude leiutamisele. Valitseb suur nimetamissegadus. IRLi jaoks on astmeline tulumaks tabu. Selleks, et seda sellisena mitte nimetada, leiutati regresseeruv tulumaksuvabastus. Tegelikult loodi üks maailma kõige keerukam astmelise tulumaksu mudel.

Maksusüsteem tervikuna peab olema mõistlikus tasakaalus ehk ühtegi maksu ei tohi üle doseerida. Mõne aasta eest sõnastasid tööandjad põhimõtte, mis sobib hästi konservatiivide lipukirjaks: ei tohi maksustada rikkaks saamist, kuid vajadusel tuleb maksustada rikkust. Eestis on talitatud vastupidi ehk tööjõumaksud on meil kõrged ja varamaksud peaaegu puuduvad.

Parempoolsete sammud on sellise segaduse tekkele kaasa aidanud. Esiteks Reformierakonna dogmad a la üksikisiku tulumaksu määra liiga järsk alandamine ning teiseks IRLi kalduvus leiutada liiga keerulisi süsteeme nagu a la regresseeruv tulumaksu vabastus.

Terviklikku, sisulist ja tulemuslikku debatti pole olnud. Valitsus tegi vea, kui hakkas alles 2018. aastal jõustuma pidavaid maksumuudatusi kohe kiirkorras läbi suruma. Opositsiooni jäänud erakondadel on võimalus võtta enam aega ning pakkuda välja terviklik, senistest sundmõtetest vabastatud vaade. Tõhusa maksumõtte läbiviimiseks peab see olema enne valimisi mitme erakonna vahel kokku lepitud. Ideede võistlusvoor valimistel, kus igaüks kaitseb oma teemat, on seni kaasa toonud vaid suurt segadust ning eklektilisi otsuseid.

Haldusreform

Meil on haldusreformi sildi all seni tegeletud peamiselt haldusterritoriaalse reformiga – sedagi halvasti ning ligi poolt Eestit ehk Tallinna arvesse võtmata. Haldusreform eeldab lahendusi omavalitsuste tulubaasile ning selget arusaama sellest, millised ülesanded on riiklikud ja millised on omavalitsuslikud.

Minu meelest on seni parima territoriaalse tähistamise teinud Eesti Rahva Muuseum. 2009. aastal alustati ajalooliste kirikukihelkondade piiride mahamärkimist maanteedel. Küllap võinuks need Eesti-sisese kultuurilise jaotuse põlistähised anda mõtteerksust ka paljudele regionaalministritele, aga ei! Tõsi, täiel määral pole võimalik kihelkonnapiire haldusreformi aluseks võtta, kuid praegu on neist kaarega mööda mindud. Viimane, kes sel suunal katsetas, oli minister Tarmo Loodus enam kui viisteist aastat tagasi.

Praegune fikseerumine formaalsetesse kriteeriumitesse (nagu 5000 elaniku piir), rahaga meelitamine ja sundliitmisega hirmutamine on küll kõike muud kui mõtestatud reform. Kultuuriliste ja geograafiliste tõsiasjade pisendamine näitab reformi teostajate elukaugust. Kultuuri ja traditsiooni väärtustav konservatiiv nõnda ei tee.

Samast kõneleb ka suur nimesegadus. Saaremaa liitmine üheks omavalitsuseks on mõistetav mõte, kuid maakonna eri paigus asuvate Liiva külade, Rannakülade ja teiste korduva nimega külade ümbernimetamine on enam kui jabur. Jaburalt kõlavad ka sellised uusnimed nagu Lääneranna või Põhjaranniku. Tegemist ei ole siiski kolhoosidega, millele võis kasvõi «Tuuline rand» nimeks panna.

Probleemiks on ka ajaloolise nime sirutumine geograafiliselt võõrasse paika. Haanjamaa vald hakkab ulatuma kaugele üle Haanja kõrgustiku ala, kukkudes edelaservas Hargla nõkku. Täiesti absurdne on ajaloolise Lüganuse valla katmine Kiviõliga. Harjumaal jääb mulje, et Sauele on tross taha pandud, et vedada ta maanteid pidi Ristini ja Märjamaani. Võimatu on mõista, kuidas saab Nissi kirikukihelkond hakata kandma ajalooliselt märksa väiksema mastaabiga Saue nime. Kurioosum on seejuures see, et Saue küla «unustatakse» hoopis Saku valda.