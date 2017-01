Peter Paul Catterall: arvate, et 2016 oli halb? On olnud palju hullemaid

Juba jaanuaris, mil meie seast lahkus David Bowie, vaatasid mõned meist 2016. aastat väga kahtlustaval pilgul. Bowie oli 1970ndate ikoon, see oli aeg, mil sai täiskasvanuks see põlvkond, kelle käes on praegu võim suuremas osas lääne ühiskonnast – sõjajärgse beebibuumi lapsed. Suri veel mitu selle ajastu kultuurilegendi – paljud neist sellise loomingupursketa, mis tegi Bowie surma nii tähenduslikuks – ja tekkis tõepoolest tunne, et 2016. aasta oli ühe ajastu lõpp.

Ja siis tuli Brexit ning sai selgeks, et nii mõneski plaanis oligi nii. Hakkas ilmuma artikleid, mis loetlesid 2016. aasta õudusi Zika viirusest Türgi riigipöördekatseni. Novembriks, mil Brexiti võimalikuks teinud poliitikapettumus viis võidule Donald Trumpi, muutus tunne, et 2016 on midagi harukordselt veidrat, veelgi tugevamaks.

Selle fin de siècle'i atmosfääri võttis kokku aasta termin: post-truth, tõejärgne, faktijärgne. Nii Brexit kui Trumpi võit viitasid, et avatud on sirgeselgse valetamise ja demagoogia hooaeg. Samas neile konservatiividele, kes valisid Trumpi, rääkis ta nende tõde ja toetus nende hirmule ebakindla tuleviku kultuuriliste ja majanduslike muutuste ees.

Samamoodi nagu referendumil hääletajad Itaalias (kus möödunud aasta bestselleriks oli Alfio Caruso raamat 1960: Il Migliore anno della nostra vita – parim aasta me elus), vaatasid nad nostalgiliselt tagasi mälestustes loodud minevikule selle asemel, et pöörduda ebakindla tuleviku poole. Sarnane muutuste kartus paistis olevat ka peamiseks konservatiivseid valijaid juhtivaks jõuks, sealjuures võib seda nimetada isegi rohkem usaldus- kui tõejärgseks, post-usaldus ja post-tõde.

Neile on iseloomulik ka irooniajärgsus, mida näitas väide, et Trump on senise valitseva eliidi väline kandidaat. Irooniline oli ka, et mõningate konservatiivide hirme sütitanud põgenikevoog hakkas vähenema. Süüria oli siiski endiselt tapalava. Ja kuigi niinimetatud Islamiriik eksportis oma teatraalset terrorismi jätkuvalt ka läände – nii Berliinis kui Nice'is näiteks – nõudis terrorism endiselt kõige enam ohvreid Iraagis, Afganistanis, Nigeerias, Pakistanis ja Süürias. Arvamus, et 2016 oli kuidagi erakordselt halb aasta, on vägagi läänekeskne narratiiv.

Mõnikord on halb lihtsalt halb

Kuidas mõista halba aastat? Kõige lihtsam mõõdik oleks ilmselt kaotatud inimelude järgi tehtud. Sel juhul võis proportsionaalselt kõige kohutavam aasta olla umbes 75 000 aastat tagasi, kui purskas Mount Toba vulkaan, mis tõi endaga kaasa vulkaanilise talve ja tappis peaaegu kõik inimesed. Kirja pandud ajaloo õudseim aasta võis olla millalgi 1340ndatel musta surma pandeemia ajal.

Viimase saja aasta kõige halvem aasta võis olla sel juhul I maailmasõja lõpus 1918. aastal, mil niinimetatud Hispaania gripp tappis 20 kuni 50 miljonit inimest. Sellised pandeemiad lähevad muidugi looduskatastroofide nimekirja. Inimtegevus võib nende levikut aga oluliselt kiirendada, nagu oli näha 1918.–1920. aasta gripipandeemia puhul. Samamoodi miljoneid tapnud Justinianuse katk 541. aastal jäi oluliselt paiksemaks katastroofiks. Seega – globaliseerumine võibki paista täpselt nii ohtlik nagu 2016. aasta sotsiaalkonservatiivid kardavad, kuigi loomulikult aitab see inimkonnal ka pandeemiaid tõkestada.