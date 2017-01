Barry Bogin: Kas kiusamisel on kunagi olnud evolutsiooniline eesmärk?

Kord vaatasin, kuidas dominantne paavian kõndis sihilikult oma salga teiste liikmete juurde, et neid lõrina, laksude ja hammustustega ärritada. Paavianid on tuntud kiusajad. Nad kasutavad sotsiaalses hierarhias kõrgemale tõusmiseks ja oma alfastaatuse kindlustamiseks reaalset vägivalda ja ähvardusi. Isased paavianid kiusavad dominantsuse nimel, sest nad soovivad esmajärjekorras saada maitsvaimat toitu ja paremaid paaritumisvõimalusi. Charles Darwin kirjeldas oma raamatus «Liikide tekkimine,» et evolutsiooni taga on toit ja seks.

Minu vaadeldud paavian oli aga suurim täiskasvanud emane. Detroti loomaaja töötajad olid kõik täiskasvanud isased eraldanud, sest need kaklesid omavahel nii vihaselt ja ahistasid nii halastamatult emaseid, et loomaaiahaiglal oli liiga palju tööd sügavate haavade kokkuõmblemise ja kaotatud sõrmede ravimisega. Peagi pärast isaste eraldamist kasvas nimetatud emane füüsiliselt suuremaks ja hakkas teisi kiusama. Ta muutus lihaselisemaks ning tal arenes isegi võltsmunandikott – ta nägi välja ja käitus nagu isane. Tõenäoliselt tootis tema organism rohkem meessuguhormoonina tuntud testosterooni ja kasvuhormoone.

Matšomehelikkust hormoonides, kehas ja käitumises on näha ka teiste sotsiaalsete liikide juures, kus intensiivselt paljunemise nimel võitlevad – näiteks surikaatide, mõnede leemuriliikide ja eriti hüäänide puhul on juhid emased ning isased on alistunud.

Mida üritas aga see emane paavian saavutada? Toit on loomaaias iga päev enam-vähem sama ning paaritumiseks isaseid ei olnud. Üks kolleeg, kes oli neid paaviane mitu kuud vaadelnud, ütles mulle, et nad kiusavad üksteist, «sest nad saavad seda teha». Ta mõtles sellega, et võimaluse korral on kiusajateks nii emased kui isased isendid. Teiste ahistamine on evolutsiooniliselt juurdunud ning nad lihtsalt ongi sellised.

Aga inimesed?

Kas sama võib öelda ka inimeste kohta? Oleme samamoodi liik, keda motiveerib staatus. Just nagu paavianid, leemurid ja hüäänid, elame ka meie sotsiaalsetes gruppides ja loome võimuhierarhiaid. Iga inimühiskonna «alfakoerad» saavad sageli kõik, mida nad tahavad – sealhulgas ka toidu ja kaaslased. 99 protsenti oma evolutsioonilisest ajaloost oleme aga elanud küttide-korilastena, mis tähendab, et ellujäämiseks pidid kõik koostööd tegema.

Tänaseni Aafrikas eksisteerivad vähesed küttide-korilaste hõimud elavad väikestes ja liikuvates gruppides. Omandit on vähe ning seda saab hõlpsasti laagrist laagrisse kanda. Laste mängud põhinevad koostööl ja mitte võistluselemendil nagu on meie ühiskondadele tüüpiline. Füüsiline kiusamine on peaaegu olematu, kuid inimesed reguleerivad kaaslaste käitumist klatšiga.

Ühiskondade edu põhineb võrdsusel ja koostööl ning toitu jagatakse harilikult kõigi grupi liikmetega. Mõned mehed on aga edukamad kütid. Uuringud on näidanud, et nendel meestel on jõulisemad ülakehad ja sügavamad hääled, mis on mõlemad suurema testosterooni tootmise märgiks. Need mehed on ka naistele ihaldusväärsemad ning nad saavad rohkem järglasi kui teised mehed. Siin on näha töös Darwini evolutsiooni, kus eelistatud on matšolikkus. Darwini teooria on sarnaselt töötanud tõenäoliselt kogu inimkonna ajaloo jooksul.