Juhtkiri: meelekindlust!

Just keerulistel ja segadust tekitavatel aegadel ongi kõige rohkem vaja meelekindlust, oma väärtuste mõistmist ja mõtestamist, ühtehoidmist, igapäevast otsustamis- ja tegutsemisjulgust ning tahtmist ja oskust leiutada uut. On vaja külma närvi, kainet ja sihikindlat tegutsemist, et olla homme (natuke) paremas positsioonis kui täna.

Need, kes tõttavad iga autoritaarsete režiimide rahmeldamise ja veriste vägitükkide peale teatama, et demokraatlike õigusriikide «olemuslik nõrkus» on nüüd paljastatud, on väga halvad nõuandjad. Neilt tuleks esimese asjana küsida, milliseid pikaajalist edu kindlustavaid näitajaid nad oskavad nimetada, milles autoritaarsed režiimid on vabast maailmast paremad.

2016 on olnud järjekordne sõjakuritegude aasta. Aga see oli ka aasta, mil rahvusvaheline kriminaalkohus mõistis Bosnia serblaste kunagise liidri Radovan Karadžići 40 aastaks vangi genotsiidi ja teiste inimsusevastaste kuritegude eest ning mõistis sõjakuritegudes, inimsusevastastes kuritegudes ning seksuaalses vägivallas süüdi Kongo Demokraatliku Vabariigi endise asepresidendi Jean-Pierre Bemba. Kohus, mille tagas Aafrika Liit, mõistis inimsusevastaste kuritegude eest eluks ajaks vangi Tšaadi endise presidendi Hissène Habré. Tõsi, rahvusvahelise õiguse asjatundjad on alati hoiatanud, et ei tasu panna ülemääraseid lootusi konventsioonidesse kirjutatud paragrahvidele. Need üksinda ei hoia ära jubedusi, inimeste tapmist, laibakuhilate kerkimist, kui pole poliitilist tahet ja selle taga olevat jõudu. Ometi näeme neist süüdimõistmistest, et õigus ja õiglus võib siiski tabada neid, kes on oma justkui kõigutamatul võimupositsioonil arvanud, et võivad karistust kartmata teha mida tahes – tappa, vägistada, hävitada.

Jah, paraku paljud jubedad teod maailmas jäävadki karistamata. Ometi peavad karistuse võimalust arvestama needki, kes on nüüd visanud põgenikke varjavatele haiglatele ja koolidele pomme, raiunud maha päid ja mürgitanud väikseid lapsi. Ja me näeme nende juttudest, keerutamistest ja hirmudest nende taga, et nad selle võimalusega arvestavadki.

Vabal maailmal ei tasu aga uinutada end rahuloluunele ega järgida kahetsusväärseks praktikaks saanud kommet väikese mõjuga probleemide detailikesi üha suuremaks luuletada. Ei ole mõtet end rahustada arvumaagiaga – näiteks on ju 21. sajand. Me ju näeme, milline barbaarsus, surm ja häving on võimalik, kui lastakse lahti rahu ja korda tagavatest institutsioonidest. Näeme, mis võib juhtuda, kui lakkavad toimimast mehhanismid, mis lasevad vabadel inimestel tegutseda nii, et nad üksteisele liiga ei teeks. Me näeme, mis võib juhtuda, kui riigid ja kogukonnad ei raatsi kulutada ei raha, tööd ega meelekindlust selleks, et end kaitsta. Väike Eesti on rääkinud sedasama läbi aastate oma sõpradele ja olnud ses osas eeskujuks.

Tänasest lehest leiate arutlused ja mõttemängu: mis juhtub meie ühiskonnas siis, kui peame kaitsekulutusi veelgi suurendama? Postimees on ühes lõppeva aasta varsemas juhtkirjas juba öelnud: me peame selle võimalusega arvestama ja vajadusel seda ka arukal viisil tegema. Ja me peame panustama piisavalt diplomaatiasse – nii maailma mõistmise, sõbrasuhete arendamise kui väikese Eesti suuremaks tegemise mõttes.