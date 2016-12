Gocha Beltadze: kuidas kohalik kärarikas lumpen teenib Vene eriteenistuse huve

Mõne aja pärast järgnes impeeriumilt vastulöök. Lubjanka poisid (8) käisid minu tööandja juures ja tegid viisakalt selgeks, et ei maksa seda teemat enam surkida. Hirmunud kolleegid teisel pool Narva jõge imestasid, kuidas suutsin suisa Eestis Kremli ametnikud vihaseks ajada.

Sellega aga lugu ei piirdunud.

FSB peakorter Lubjanka väljakul / Allikas: wikipedia.org

Järgnevalt häkiti sisse minu meili. Lisaks korraldati interneti avarustes minu vastu infooperatsioon. Asjasse kaasati lausa mitte kuidagi Eestiga seotud venekeelne portaal, mis keskendub ainult Põhja-Kaukaasia uudistele. Nende eesmärk oli mind diskrediteerida. Peale selle läks sotsiaalmeedias lahti nõiajaht. «Kes see Gocha Beltadze selline on? Ta tuleb viivitamatult üles leida!» kõlas Facebookis ühe Eestis elava Kremli propagandasõduri venekeelne üleskutse. Mõne aja pärast kustutas ta selle postituse siiski ära – ju sai agitaator ise aru või talle anti märku, et ta läks vähe hoogu.

Näis, et torkisin vägagi hella kohta.

Ning nüüd, aastaid hiljem on too seik aina enam süvendanud minus kahtlust, et vana «hea» tuttav Dressen kaudselt kureeriski selliseid suurvene šovinismist pulbitsevaid ühendusi nagu noored margelovid, Öine Vahtkond, Vene Kaasmaalaste Ühendus jne.

Kas teadsid vahtkondlased ise, et nende kuraator on kapo ametnik, kes töötas Venemaa heaks, kui neid värvati. Usun, et mitte. Ilmselt arvasid poliitintrigaanid, et tegemist on mõne provotseeriva agendiga, keda nad saavad enda huvides ära kasutada. Aga nagu hiljem selgus, polnud Dressen ei Ratškovski ega Sudeikin (9), vaid teenis hoopiski sama peremeest - Moskvat.

Seda kinnitab kas või seik pronksööst, kui Dressen kadus ära kõige pingelisemal ajal koos kapo vastuluureosakonda juhtinud politseidirektori Alo Lepikuga.

Selgus, et rahutuste ajal agentuuri operatsiooni juhtima pidanud Lepik ja tema abiline Dressen jõid kusagil vanalinnas end täis.

Ilmselgelt sai jõuametkonna töö tol ööl seeläbi tõsiselt kannatada. Ja mitte ainult selle pärast! Nimelt võis Öine Vahtkond saada just riigireeturilt Moskva kaudu teavet, millal Aljoša eemaldatakse, andes liikumise juhtidele võimaluse Tõnismäele «õigeks ajaks» rahvas kokku ajada.

Eesti politsei Tõnismäel 2007. aasta 27. aprilli hilisõhtul. / Foto: Raigo Pajula

Kohutav menüü

Kuigi Dressen teenis salateenistuse ohvitserina, on ta oma hingelt ikka vana militsionäär. Just nõukogudeaegseile korrakaitsjaile omasele värbamiskäekirja järgi kippuski ta kogu aeg lähenema selliste lumpeniks liigituvate sotsiaalsete elementidega nagu Mardaleišvili.

Sestap ei tasu imestada, et aja jooksul võtsid Öise Vahtkonna juhtkonnas koha sisse – pärisnimesid nimetamata – Süfiliitik, Suli, Altkäemakusvõtja, Poevaras ja Maksuvõlglane. Kõik neli eelnevalt kohtuotsusega süüdi mõistetud. Professionaalsele luureteenistujale on selline menüü košmaarselt närune valik.

Muidugi ei saa välistada, et kurjategijast ment värbas töödeldava materjali väljapressimise teel. Küll aga tasub rõhutada, et nad kõik on kusagil seltskonnas kinnitanud oma tutvust endise kapo ametnikuga.