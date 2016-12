Postimees 1938. aastal: alkoholi kättesaadavust piiratakse

Teatavasti on praegu kaalumisel alkoholimüügi piiramine. Vastav algatus oli ette nähtud juba valitsuse tööprogrammis, mille peaminister K. Eenpalu esitas riigivolikogule ja hiljem tegi majandusministrile ülesandeks koostada vastav seaduse muutmise eelnõu. Alkoholimüügi piiramiseks astutavate sammude kohta on nüüd kuuldavasti valitsuses juba põhimõtteliselt kokku lepitud ja vastavate normide lõplikku väljatöötamist võib oodata kõige lähemal ajal.

On tõenäoline, et alkoholi müügiaja piiramine teostub juba lähemal ajal, nimelt uue aasta algul, kuna sellega on seoses maksustamise küsimused. Kavatsusel on alkoholi müügikohtade lahtioleku aja üldine lühendamine. Restoranide lahtioleku aega õhtuti kavatsetakse lühendada ühe tunni võrra ja öölokaalide lahtioleku aega kolme tunni võrra. Samuti on kavatsusel üles seada nõuet, et kõik peod peavad lõppema hiljemalt kell 3 öösi.

Alkoholimüügi piiramise suunas on kavatsusel revideerimisele võtta ka viinamüügikohtade võrgu korraldamist maal. Selle kohase kava valmistamist võib oodata lähemal ajal.