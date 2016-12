Pettekujutelm heast süsteemist peab saama tegelikkuseks

Aastad mööduvad, kuid Eesti spordis valitsevad probleemid püsivad. Treenerite töötasudesse puutuv on habemega jutt. Kahel viimasel aastal toimivast palgatoetusest oli abi niipalju, et seni peamiselt stipendiumi või sootuks ümbrikupalka saanud treenerite töölepingud muutusid ametlikeks, nad hakkasid maksma makse ning said koos sellega ka sotsiaalsed garantiid.

Sellega riigi abi ka piirdub – palgatoetus tähendab sisuliselt ju seda, et kogu summa tuleb maksudena riigile tagasi anda. Treeneri kättesaadavat palka see aga ei suurenda. Tegelikult polnud ka sotsiaalsed garantiid enam eriline teema. Nendel, kes treeneritöö kõrvalt ka mujal töötasid, olid kõik seda laadi probleemid lahendatud. Nii tegelevadki spordijuhid suurtest rahasummadest rääkides sisuliselt vaid kosmeetiliste parandustega.

Raske on uskuda, et kultuuriministeeriumi ja EOK inimesed seda kõike ei adu. Millegipärast püütakse aga hullumeelse järjekindlusega probleemidest mööda vaadata ning rääkida reaalsusega mitte ühtivat juttu kohaliku omavalitsuse ja klubide endi suurenevast panusest. Võib-olla paistabki Tallinnas mugavatest kabinettidest vaadates kõik nii lihtne ja enesestmõistetav. Tegelik elu on midagi muud. Kui ametnikud seda ei usu, küsigu kasvõi iga päev spordipõllul rügava Killingu käest.

Käärid reaalse töö tegijate ning kontorites sportlaste ja treenerite teenindaja rollist käsin-poon-lasen-tegelasteks moondunud aparatšikute vahel on suured paljudes spordialaliitudes.

Korvpalliliidu värske president Jaak Salumets on lubanud, et seni vaid kitsa ringi arvamusega arvestanud alaliidust saab tõeline klubide teenindaja ning erilist tähelepanu hakatakse pöörama arendustööle maakondades. Enne valimisi tegigi ainsana kandideerinud Salumets Eestile ringi peale. Aeg näitab, kas see oli vaid häälte kindlustamiseks mõeldud näitemäng või on tõesti midagi ka päriselt muutumas.

Samas ei näita mitmes teises alaliidus tülid vaibumise märke. Suusaliidus käib vägikaikavedu alaliidu enda mõistes abstraktse Team Haanjaga, vehklemisliidus on eri leeride vahelised sisetülid viinud nii kaugele, et üks liige on alaliidu kohtusse kaevanud, opositsioon kipub paugutama kergejõustikuliidu presidendi suunas. Spordi jaoks kaugeltki mitte parimaid käike on teinud ka EOK – näiteks maakondlike spordimeisterlikkuse gruppide toetamine otsustati lõpetada. Sellega löödi aga kirvega selga just nii-öelda ääremaadel Eesti spordi jaoks üliolulist tööd tegevatele inimestele.

Tallinnast vaadates võib tõesti paista, et mis see paarisaja euro kadumine kuus ikka ära ei ole, kuid reaalset tööd tegevale inimesele tähendab see suurt probleemi. Väited, et sellised hädad peaksid olema kohaliku omavalitsuse lahendada, on eluvõõrad. Kõik, kes väljaspool suurlinnu elavad ja liiguvad, teavad, et kohalikel omavalitsustel pole spordi täiendavaks toetamiseks lisaraha kusagilt võtta.

Küll aga lubas oma valimiseelses programmis raha Eesti sporti juurde tuua aprillis EOK presidendiks saanud Urmas Sõõrumaa. Ta kinnitas, et pole jutu- vaid tegudemees, ning rääkis sellest, kuidas üks temaga seotud ettevõte saab EOK kuldsponsoriks ning tubaka- ja alkoholiaktsiisi tõusust saab EOK juurde viis kuni kuus miljonit eurot.