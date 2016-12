Karina Orlova: Kremli sõbrad ei suuda otsustada, kas Donbassi sõja toetamine on hea või halb

Telekanal Dožd ei näidanud 28. detsembril korduseetris katket politoloog Stanislav Belkovski esinemisest, kus too nimetab Kremli PR-agendiks äsjases lennukatastroofis hukkunud Jelizaveta Glinkat, kes oli rahva seas tuntud hellitusnimega Doktor Liza.

Doktor Lizast, nagu selgus tänu teatud hulga kaasaja tähtsate isikute seletustele, on keelatud halba rääkida.

Ent mis on tänaste moraalikategooriate seisukohast halb?

On ju sõda Süürias – tänaste moraalikategooriate seisukohast – hea, sõda Donbassis püha. Tähendab halb oleks sellele sõjale vastu seista. Doktor Liza kohta oleks seega olnud halb väita, et ta püüdis peatada sõda Donbassis või anus Putinit, et lõpetataks Süüria pommitamine.

Ja nüüd astub esile säänne Belkovski ja ütleb otse, et Doktor Liza tegeles Kremli nimel mõlema sõja propageerimisega ja osales seega kõigiti mõlema sõja jätkamise kindlustamises. Tähendab Kremli kategooriate kohaselt valab Belkovski ju Doktor Liza kiitusega üle. Nimetab Kremli agendiks, aga mis võiks täna vene kõrvale veel meeldivamalt kõlada?

Ent see tükike eetrit lõigatakse halastamatult välja, sest peljatakse rahvamasside raevupurset, mille sisuks võinuks olla «telekanal Dožd solvas Doktor Lizat ja kõiki, kellele on tema mälestus kallis».

Järeldus – Venemaa rahvas on oma tunnetes ja arvamustes, mis on seotud Rahvuse Isaga ambivalente ja oma armastusetuhinas P-tähega algava nimega inimese vastu üldse mitte ühemõtteline.

Eesti keelde pannud Teet Korsten