«Vahetund Postimehega»: lõppeva aasta olulisim poliitsündmus on Edgar Savisaare taandumine

Postimehe peatoimetaja asetäitja Aivar Reinapi sõnul on Edgar Savisaare taandumine Keskerakonna esimehe kohalt kahtlemata tähelepanuväärne sündmus, sest Savisaar on kogu aeg Keskerakonda juhtinud ning paljud ei kujutanud ette, et erakond suudab ka ilma temata eksisteerida. Tänu juhi vahetumisele sattus Keskerakond ka kõige ihaldusväärsema koalitsioonipartneri rolli.

Koos Keskerakonna tõusuga valitsusse langes Reformierakond opositsiooni ning kui keegi siinkohal peeglisse peaks vaatama, siis ikka erakonda ja valitsust juhtinud Taavi Rõivas. Postimehe arvamustoimetaja Marti Aaviku sõnul jättis Rõivas - erinevalt Jüri Ratasest - kasutamata võimaluse teha partneritele nii hea pakkumine, et keegi teine ei saa sellest etemat teha. Lisaks lasi Rõivas küpseda segadusel näiteks presidendikandidaadi ümber.

Postimehe peatoimetaja Lauri Hussari hinnangul võis Rõivas esiti isegi Marina Kaljuranda toetada, ent oli Siim Kallase jõulise avangu ja erakonna liikmete surve tõttu sunnitud ühel hetkel paati vahetama. Mis puudutab Reformierakonnale uue esimehe valimist ja kunagi ehk ka uue valitsuse moodustamist, siis Kristen Michalil kui rahastamisskandaali kesksel tegijal saab ilma veenvate selgitusteta peaministriameti pidamine üsna keeruline olema.

Millised olid ülejäänud teemad, mis Postimehe toimetuse hinnangul aasta olulisemate hulka kuulusid

