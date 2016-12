Jelena Skulskaja: demagoogid jumala armust

Demagoogia – see on anne, kunst, inspiratsioon, fantaasialend, oskus leek läita ja summutada, sosistada ja karjuda, haarata lennult vestluskaaslase sõna ja toimetada see kibekähku sootuks vastaspervele, jättes selle ühtlasi teekonna kestel ilma algsest mõttest, oskus kiskuda vastane skolastilisse vaidlusse ja väljuda sellest võitjana, raiskamata aega tühjale lobale ja jõudes virtuoosse lõpupurskeni.

Meie, vanalinna seltsi liikmed, pöördume lakkamata ametiasutuste poole, aetuna juba mõttetuna näivast ideest hoida puutumatuna suurepärane, üks Euroopa kauneimaid arhitektuuripärandeid ja ühtlasi piirkond, kus olude tahtel paiknevad meie korterid. Nimelt võib elu neis korterites lakata, sest see kipub kangesti võrdsustuma viibimisega mõnes Põrgu sfääris (vastavalt sellele, kellel kuidas on vedanud). Ma jätan vahele soigumise teemal, milliseks muutub Tallinn südaöiti, ja lähen kohe päevateema kallale: me saime kokku politsei esindajatega. Täpsemalt olid need Kesklinna politseijaoskonna ülem major Kaido Saarniit ja tema töökaasalsed Uudo Sepa ja Triin Poolen.

Võin kohe öelda, et proua Poolen vestluses ei osalenud, vaid ainult näris melanhoolselt, aga kindlameelselt nätsu. Uudo Sepa kommenteeris toimuvat üsna irooniliselt: tema meelest oleks nagu kõik eluga rahul peale Skulskaja, kuigi ta jättis selle juures tähele panemata, et meid oli kohale tulnud koguni kümmekond, lisaks minule veel Olav Renter, Kristiina Oja ja teised seltsi aktiivsed liikmed, kellest keegi ei ole eluga vanalinnas sugugi rahul. Ent peamist ja säravaimat osa etendas loomulikult major Saarniit. Muu hulgas andis ta teada:

«Me elame demokraatlikus riigis ja seepärast me ei taha, et meid, politseinikke, kardetaks. Me tahame, et kõik näeksid meis oma sõpra.»

«Oodake korraks,» katkestasin teda, «kas teile ei tundu, et korrarikkujad peaksid teid ikkagi just nimelt kartma ja kannatajad tahaksid ehk teis eelkõige näha oma kaitsjaid? Praegu on aga kõik otse vastupidi: kannatajad kutsuvad teis esile sügavaid kahtlusi, nad ei suuda teie silmis kuidagi oma kannatusi tõendada, aga rahurikkujad on teie igakülgse kaitse ja hoole all!»

«Jah, muidugi, ilma tõenditeta ei saa ju ka süüdistust esitada,» lausus major kannatlikult.

«Jumaluke küll,» tõstsin selle peale häält, «me kogusime ju seitsekümmend kuus allkirja oma kirjale korralageduse kohta, millega te ei taha võidelda, me oleme saatnud koopiad kõigisse ametiasutustesse, ka politseisse, ja saanud vastuseks ainult mingid armetud vastuvõtuteatised.»

Üldine ja üksik

«Selle teeme nüüd kohe selgeks,» kuulutas major rõõmsameelselt. «Jah, te kogusite seitsekümmend kuus allkirja, see on täiesti õige. Aga kirjas on palju kaebusi, ärgem rääkigem üldisest, vaid konkreetselt. Näiteks et muusika Harjumäe uisuplatsil on vali või et akna all kisavad muusikud, kasutavad mikrofone ja võimendeid. Ja siis te helistate politseisse. Saate ju isegi aru, et te ei saa sel hetkel kuidagi kinnitada, et uisuplatsi muusika ja muusikud teie akna all segavad kõiki seitsekümmend kuut allakirjutanut! Mõni on parajasti tööl, mõni sõitis ämmale külla, mõni on puhkusel, mõni jalutab Kadriorus, mõni on sõbra juures sünnipäeval. On ju nii? On ju! Vaat siis, tähendab, et teie helistamine politseisse on rangelt individuaalne ja meil ei ole mingit hädavajadust sellele reageerida. Aga vaat kui te näiteks teisipäeval kell 16.40, just helistamise hetkel, saaksite kokku kas või mitte seitsekümmend kuus, vaid kas või ainult nelikümmend allkirja, tõttaksite tänavale ja pildistaksite korrarikkujat, kirjutaksite meile avalduse nagu kord ja kohus ja ei kirjutaks mitte kollektiivselt, vaid igaüks kannatanutest kirjutaks eraldi, vaat siis oleks meil alus …»