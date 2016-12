Aarne Mäe: kui riigikogus hakkab igav

Tõsise maamehena tegi ta endale siiski töökorralduse ruttu selgeks ning jõudis juba aasta viimasel istungil koos parteikaaslase Märt Sultsiga isegi spiikri karmi pilgu all jõuluvanale laulda. Oma sõnul läks ta riigikogusse maaeluministri Tarmo Tamme asemele siiski raske südamega. Isegi paljuräägitud sissetulek pole kuigi meelitav.

Võib aimata, et praktilise meelega vallavanem eelistaks olla pigem tegus omakandis, kui traavida Toompea vahet. Nüüd on küsimus, kui kaua uustulnukad säilitavad seal reaalsustaju. Kui süüvida meie poliitikute sõnakasutusse, siis tabame sealt tihti sellise väljendi nagu «pärismaailm», mida kasutatakse elu kohta väljaspool Toompead. Sellega on palju öeldud: elatakse justkui paralleelmaailmas.

Teame paljusid rahvaasemikke, kes on tulnud meelelahutusest, saanud oma populaarsuse pealt tohutu hulga hääli, aga Toompea lossi väärikate seinte vahel muutub nende maailm pehmelt öeldes kummaliseks ja tegevus rutiinseks. Neil hakkab igav.

Rahvakirjanik Jaan Kross oli esimene, kes sellest aru sai, kuigi pidas vastu peaaegu aasta. Viimati pettus poliitikas superstaar Mihkel Raud.

Sinna vahele mahub terve plejaad teletähekesi ja rahvalemmikuid, keda esmapilgul kuidagi poliitikaga siduda ei oskakski. Olgu nimetet Hannes Võrno, Siiri Sisask, Hirvo Surva...

Aktiivsele loomeinimesele on kohustuslik seaduste poolt hääletamine ja komisjonides lebotamine vaid mõttetu tiksumine. Raha saab normaalselt, sõimata veel rohkem, aga iseennast tuleb maha suruda ja loojale nii vajalik eneseväljendusvõimalus puudub sootuks.

Nii polegi midagi imestada, kui Madis Milling (ja mõni teinegi) ööistungite ajal konjakit timmib, sest mida põrgut sa seal ikka vahid. Ja nupule vajutamisega saab isegi mõnusalt jokkis olemisega lõdvalt hakkama.

Iseküsimus on see, kas riigikogu puhvetis peab ikka kangemat kärakat müüma. Sest kui isegi autot ei tohi alkoholijoobes juhtida, siis kuidas võib juhtida riiki.

On ilmselge, et riigikogu liikmed saavad liiga vähe palka ja muid hüvesid, nõnda satubki sinna teiste hulgas ka selliseid inimesi, kelle pärast ülejäänud rahvas peab piinlikkust tundma.

Ammugi on aeg sõel tihedamaks teha, tõsta riigikogu liikme palka ja muuta parlamendi isikkoosseis poole väiksemaks. Ikka kõrgema kvaliteedi nimel.

Aarne Mäe on Postimees Grupi ajalehe Virumaa Teataja peatoimetaja.