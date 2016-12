Mihhail Lotman: jõulude kolm palet – leiame lisaks kristlusele veel palju muudki

Tõepoolest, jõulud, nagu ka selle eestikeelne nimi osutab, on seotud Skandinaavia 'juli' või 'joliga', mis on tõesti vana sõna, kuid mitte eesti, vaid germaani oma. Nimi on seotud Odini ühe nimetusega, Jólneriga. Kuid Jul on kahtlemata seotud pööripäevaga ja mitte näiteks Jeesuse sünniga. Probleem on aga selles, et pööripäev on kas 21. või 22. detsembril (sellel aastal nimelt 21.), jõulud aga Eesti riigipühana on 24.–26. detsember. Aeg on lähedane, aga mitte päris seesama.

Sellegipoolest on tänapäeva jõulukommetes Eestis – ja ka paljudes teistes Euroopa kultuurides – olulisel määral ka jul'i traditsioone. Nimelt pidulaud, kuhu kuulub kindlasti rasvane liha ja kääritatud viljajook (praeguse laagriõlle tüüpi kääritamise tehnoloogia on veidi teine, ehkki õlle nimetus ise on samuti tulnud indoeuroopa tüvest 'alu', vrd inglise 'ale', islandi öl, läti 'alus' jne).

Ohter söömine oli seotud põhjarahvaste nappide toiduvarudega, mõnikord koguni näljaga. Talv tuli üle elada ja pööripäev oli selles oluliseks ajaliseks tähiseks.

Jõuaks, jõuaks jõulud tulla, Et saaks jälle vorsti võtta, Oma käega ossi süüa! Siin tõepoolest puudub igasugune seos kiriku ja Jeesuslapse sünniga. ​Juba neoliitikumi ajast pärinevaid vanemaid pööripäevaga seotuid artefakte leidub keltide ja germaanide aladel. Neist vanimaks loetakse Gosecki ringi Saksamaal, kuulsaim on aga inglise Stonehenge, mille kõik funktsioonid ei ole veel kindlaks tehtud, kuid selge on see, et see oli seotud muuseas ka pööripäevade (nii talvise kui suvise) tuvastamisega.

Talvise pööripäeva päike Briti saarte kuulsas megaliitehitises Stonehenge / Scanpix