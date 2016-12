Ahto Lobjakas: pilves parved

Internet tekitab sarnase olukorra: ta loob masse, parvedena käituvad üksikisikuid. Jutt mullidest loob mulje mingi eelistatava ühtsuse võimalikkusest. Kuid see on illusioon, ehk ohtlikki. Parve ühtsus on täiesti olemas, võimeline rullima üle igast individuaalsusest, aga ta pole ratsionaalne – ega mõistlikult kontrollitav.

Massid on alati heitlikud, emotsionaalsed. Parvesolijad suhtlevad üksteisega: teistmoodi, kui me võime olla harjunud, aga põhimõtteliselt samamoodi nagu Vana-Roomas. «Inimesed imestavad, miks nende lapsed teevad endast 10 000 pilti päevas. Millest nad aru ei saa, on, et nad ei salvesta pilte, vaid nad räägivad.» See tähelepanek pärineb Snap Inc. juhilt Evan Spiegelilt.

Sellises ajaloolises laias joones peituvad omad ohud. Peamine neist on praeguste poliitiliste mullistuste võtmine ühe üleilmse nähtusena. Trump ja Brexit ei kuulu maailmale. Mulje, et nad esindavad sama globaalselt protsessi nagu Alternative für Deutschland Saksamaal, Marine Le Pen Prantsusmaal, Jobbik Ungaris või EKRE Eestis, on äärmiselt petlik. Need on reaktsioonid globaliseerumisele, aga reaktsioonidelt omakorda ei saa teha üldistusi.

Trump ja Brexit kuuluvad mõlemad angloameerika poliitilisse kultuuriruumi, mida iseloomustab kaheparteiline poliitiline polaarsus, võimude lahusus (ennekõike kohtu- ehk juriidilise võimu iseseisvus) ja parlamentaarse demokraatia pikk ajalooline järjepidevus. Nii Trump kui ka Brexit tulid binaarsest valikust, ühiskondade ligilähedase pooleksjaotumisena. Pealiskaudsel vaatlusel näivad sellised ühiskondlikud pooldumised ohtlikumad kui poliitilise skaala murenemine paremast või vasakust servast.

Lähem vaatlus näitab aga, et USA ja Suurbritannia on sõltumuslikud, ajalooliselt isepärased ühiskonnad, mille institutsioonid ühelt poolt soosivad tähtsate valikute tõstatumist jah/ei valikutena, samas laskmata ühiskondadel destabiliseerida või püsivalt lõheneda. Institutsioonid on arenenud nii, et vastandlike valikute tulemusi võimalikult konstruktiivsel (vigadest õppival) moel akumuleerida ja vajadusel korrigeerida.

Võib isegi öelda, et vastandumine on seal ühiskondliku enesekaemuse poliitiliselt tingitud vorm. Kaheparteilisus ei kujuta endast ei Suurbritannias ega USAs mingit abstraktset ideoloogilist vastasseisu. Vastamisi on alati võim ja vastane, vahekohtunikuks suveräänne kohtuvõim. Ajalugu ütleb meile, et vastupidiselt eeldatule on mõlemad ühiskonnad äärmiselt stabiilsed. Mõlemad elasid 20. sajandi üle evolutsiooniliselt, sisemiste kataklüsmideta. Mõlemad olid võitja poolel vastasseisudes omal ajal ülimodernsete totalitaarsete režiimidega.

Pole juhuslik, et USA ja Suurbritannia on kultuuriliselt ja keeleliselt globaliseerumise võitjad. Mõlemad elavad kõigi märkide järgi üle ka poliitilise kultuuri naasmise suulisuse lätete juurde, kuna viimasest nende institutsioonid lõppkokkuvõttes pärit ongi («parlament» on sõnajuurelt rääkimise koht).

Mandri-Euroopas näeme kirjeldatu peegelpilti. Proportsionaalsed valimissüsteemid ja konsensuspoliitika on süsteemina suulisuse poolt palju haavatavamad. Poliitilised parteid esindavad ideoloogilisi alternatiive, ideoloogiate lagunedes kaob pind nende jalge alt. Koos parteidevahelise tasakaalu kadumisega satuvad löögi alla poliitilised süsteemid tervikuna. See ei tähenda muidugi, et Saksamaa või Prantsusmaa kohe kokku kukuksid.

Kõik märgid näitavad, et äärmuslikel, heitlikel vaadetel on nendes ühiskondades ees väärtuspõhine lagi ning peavooluparteid suudavad äärmused poliitikast isoleerida. Küll aga osutavad praegused mullistused Lääne-Euroopas (ja sealt pärinevate poliitiliste süsteemidega Ida-Euroopas) samadele nõrkustele, mis mandril kulmineerusid 1930. aastatel.