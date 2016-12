Tõnis Lukas: äratõuge tulevikku ehk ERMi uus algus

Aastatepikkune ettevalmistusperiood oli üleläinud juba tegelikuks hoone rajamiseks ja nõnda hakkaski samm-sammult lähenema aeg, mil muuseumipere pidi olema kindla peale valmis oma loominguga avalikkuse nõudliku pilgu ette astuma juba uues moodsas ja palju võimalusi pakkuvas majas.

Ehitusala ettevalmistamine algas 2013. aasta kevad-talvel ja nurgakivipaneku tseremoonia toimus 30. aprillil, mil üliõpilaste volbrirongkäik ühines Raekoja platsil ERMi nurgakivi panema suundunud ja Kuperjanovi tänava näitusemaja ning senise Veski tänava peahoone eest lähtunud rongkäiguga, nii et kokku üle kahe tuhande osavõtjaga rahvajõgi «voolas» Roosi tänavat pidi muuseumi tulevase uue kodu asukoha suunas ja kõigil pealtnägijatel, muuhulgas ka vaimustunud arhitektidel tuli vaid imestada, kui tähtsaks ja omaks kohalik rahvas oma muuseumit peab.

President Toomas Hendrik Ilves lausus nurgakivi paneku tseremoonial selle päeva ettevaatavat tähendust silmas pidades: «Et saja aasta pärast mõistaksid me järeltulijad siia tulles, kuidas me ise elasime siis, kui me selle nurgakivi siia asetasime.» Tõesti, eesti mõtte uus kodu hakkaski järgnevatel päevadel jõudsasti kasvama ja kerkima.

UUE OOTUS KUJUNDAS MUUSEUMI IGAPÄEVA

Alles 2015.aastal hakati laiemalt harjuma mõttega, et küllap muuseumi uus hoone ka valmis saab, kui teda kord juba ehitama on hakatud. Ehitus käiski kolmandat aastat, kuid kuna eelnev ootuste aeg oli olnud nõnda pikk, siis tõsisasi, et nüüd juba müürid kerkivad ja hoone peaks aasta lõpuks ehituslikult valmis saama, jõudis paljudele väljaspool muuseumi päriselt kohale vist ikkagi alles suhteliselt hiljuti.

Mõni ikka küsis veel, et kas juba ehitate ja need, kes teadsid, et ehitatakse, pöördusid ikka vahel mõne hea ideega, mida kõike näitusele välja panna võiks, arvates, et küllap siis nüüd algab ka uute näituste ettevalmistamine. Samas kui meie näituste töörühmadel oli peaaegu kõik selleks ajaks tegelikult juba detailideni läbi mõeldud. Teemad ja nende vahekorrad olid ammugi paigas. Selline väline huvi näitas selgelt, et muuseum läheb rahvale korda ja et üldjoontes seostati meid kõigega, mis Eestile peaks tähtis olema. Aga näitas ka seda, et detailset kursisolekut muuseumi igapäevatööga avalikkuses ikka ei ole. Tõsi, täiendavatest ideedest ei ole kunagi küll, sest loomingulises protsessis ikka muudatusi tuleb ja esemete lõplike nimekirjadeni jõutigi tõesti 2015.aasta sügiseks.

Talu elu, talu ilu. Vaade Eesti kultuuri püsinäitusele. Foto: Anu Ansu

Soome-ugri Volga rahvastega saab teha tutvust pulmatraditsioonide kaudu. Foto: Anu Ansu

Kolimise ettevalmistaminemuutus järjest detailsemaks. See tuli targalt läbi viia, sest kavandatud oli sadade koormate liigutamine mitme kilomeetri taha ja edasi veel oma alalistele riiulitele ja sahtlitesse nii, et esemed oleksid hoitud. Kogude heade tingimuste ootuses muuseumirahvas ju uue hoone ehitamist nii kangesti soovinud oligi. Kogu selle ootuste aja olid need ka jõudsalt kasvanud.