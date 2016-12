Juhan Mellik: hoidkem moslemitele pöialt

Saudi Araabias elavad inimesed režiimi all, mis keelab naistel autojuhtimise, mis piitsutab regulaarselt teisitimõtlejaid ning mis korraldas veel hiljuti avaliku konkursi, et leida karistuste täideviimiseks uus ja pädev riiklik timukas.

Sellesama režiimi õhurünnakud on muutnud elu põrguks naaberriigis Jeemenis.

Kõik see ei takista Ameerika Ühendriike Saudi Araabiale ulmeliste summade eest relvastust tarnimast. Kuhu jäävad jutud demokraatiast ja inimõigustest?

Sama kehtib teiste Pärsia lahe naftariikide kohta. Migrandid teevad musta töö, kohalik eliit mõnuleb musta kulla otsas. Demokraatiat ei kuskil.

Olukorda Süürias pole vist vaja hakata üle kordama. Nagu ka Tšetšeenia liidri Ramzan Kadõrovi juhtimisstiili.

Kesk-Aasia moslemiriike valitsevad türannid, kes on kehtestanud islamiäärmusluse vastu võitlemise ettekäändel kõige ahistavamad repressioonid.

Indias on saanud moslemitevastased pogrommid tavapäraseks osaks lähiajaloost; neist ühe eest lasuvat kaasvastutus nüüd ka peaministriametit pidaval Narendra Modil.

Myanmaris kiusatakse moslemitest rohingjasid taga sel määral, et seda on vahepeal tahetud nimetada ka genotsiidiks. Kiusajateks seekord budistid.

Tagatipuks pidev terrorism. Nii Euroopas ja Ameerikas kui kõige rohkem veel moslemimaades endis.

Kui kõik see ei tekita kibestumust ja pettumust, siis mis veel tekitab?

Kuulen juba vääramatut seisukohta: islam ongi vägivallausk! Islam ei lasegi luua demokraatiat ega toimivat rahumeelset ühiskonda! Ometi on maailmas mitmeid näiteid sellest, kuidas islam ja modernne ühiskond saavad ilusti omavahel läbi.

Miks siis indoneeslased oskavad rahulikult elada? Tegu on muide maailma suurima moslemiriigiga. Nagu oskab ka Maroko.

Selleks et nende eeskuju järgiksid ka teised moslemid laiemalt, tuleks anda neile võimalus. Võimalus, mida ei paista kahjuks mitte kusagilt. Tõstku käsi see inimene, kes oleks nõus maksma kallimat bensiinihinda selle nimel, et lihtsal inimesel kusagil Pärsia lahe ääres oleks parem elu, mida ta ei sisustaks fantaasiatega enda õhkimisest?

Kui moslemeid poleks olemas, tuleks nad välja mõelda. Kellega veel saaksid hirmutada meie maailmalõpukuulutajatest ning valge mehe hukust kõnelevad prohvetid?

Ennetades niinimetatud rahvuslaste hüsteeriat: ei, ma ei taha moslemeid Euroopasse juurde tuua. Neid on siin juba piisavalt. Ma sooviks pigem, et probleemidega tegeletaks pigem nende kodumaal, et ei tekiks soovigi lahkuda.

Mis omakorda ilmselt tähendab, et seda ei juhtu kunagi. Liiga kaugel, liiga kulukas, liiga võõras, liiga palju võtab aega. Mis tähendab, et närune elu jätkub nii moslemitel kui meil endil.