Suures mängus sees

Läbi aastate on 15 Eesti jalgpallurit kroonitud mõne välisriigi meistriks. Kõige kaalukam tiitel on seni ette näidata Eesti koondise kaptenil Ragnar Klavanil, kes krooniti 2009. aastal AZ Alkmaari ridades Hollandi meistriks. Nüüd Inglismaal pallival Klavanil on sel hooajal suurepärane võimalus jõuda veel suurema saavutuseni.

Klavani liitumine Liverpooli jalgpalliklubiga on olnud lõppeval aastal üks Eesti kõlavam spordisündmus. Meie vutipubliku suureks rõõmuks on eestlane tõusnud viimasel ajal meeskonnas kandvasse rolli ja täitnud seda ülimalt edukalt.

Premier League’is ootab nüüd ees tihe pühadeaeg ja seejärel hooaja teine pool, kus Liverpool ja Klavan on ühed tugevamad pretendendid Inglismaa meistritiitlile – tiitlile, mille võitjat teatakse nii Põhja- ja Lõuna-Ameerikas, Aafrikas, Aasias, Austraalias kui ka loomulikult Euroopas.