Kolumnistide TOP 6: 2016. aasta kõige silmapaistvamad isikud maailmas

Olev Remsu: Putinist tulenev oht aina kasvab.

Ene Pajula: Ahne ja võimujanune mängur tuumanupu juures. Elaksime kui põrgu eestoas, ja mitte ainult meie, sest ta suudab tekitada mullistusi hoopis suuremas osas maailmast.

Ahto Lobjakas: Kes teeb seda, mida ta ikka teinud on. Mõjukas, aga tänase maailma juhtfiguuridest kõige ennustatavam (sama käib Venemaa kohta).

Tarmo Pikner: Vene president Putin istutas end Lähis-Ida viimse õhtusöömaaja laua äärde. Osalemine võimu jagamises koos Süüria diktaatori Bashshār al-Asadi kunagises tsivilisatsiooni hällis, on tekitanud tänapäevase militaarhälli, mis ohustab kogu maailma. ISIS on vaid üks, nähtavaim osa maailmaohust, mis kaasneb Lähis-Ida ümberjagamise permanentses protsessis.

Kaire Uusen: Venemaad võib karta või mitte, aga kõike, mis Venemaa juhtkond teeb või ütleb, jälgitakse maailmas ikka ja alati.

Peeter Koppel: Vaatamata sanktsioonidele tassivad investorid Venemaale taas julgelt raha (Venemaa aktsiaturg on tõusnud aasta algusest 50 protsenti), Moskva on täis kallites ülikondades välismaa päritolu otsustajaid, kes on Venemaa presidendi fänniklubi andunud liikmed. Ei tasu unustada, et need kipuvad olema needsamad tegelased, kes aastal 2014 lubasid Venemaale enam mitte kunagi sentigi raha investeerida. Eeltoodu on taas vaid faktide nentimine.

1. Donald Trump

USA presidendiks valitud Donald Trump. Foto: JONATHAN ERNST/Reuters/Scanpix

Erkki Bahovski: Ilmselt võiks teda mõjukaimaks isikuks pidada 2017. aastal, aga juba praegu on ta sundinud ümber mõtestama paljusid traditsioonilisi arusaamu valimistest, korruptsioonist ja meediast.

Ivan Makarov: Mees, kes pani Euroopa värisema hirmust ja Putini vibreerima lootusest. Roger Waters võib tänu temale juba praegu mängida Mehhiko piiril «The Walli». Pärit filmist «Üksinda kodus» ja ameeriklaste alateadvusest, kus ei ole enam usku ei demokraatidesse ega konservatiividesse, kuid kus hingitseb põlgus ajakirjanike, naiste ja latiinode vastu.

Ene Pajula: Ta pole veel presidendiks vannutatudki, aga juba kõigutab iga tema hingetõmme maailma börse.

Peeter Koppel: Tuli, nägi, võitis. Surfas nii vastaskandidaadi nõrkusel, lihtlausetel, establishment’i-vastasusel, mitteurbaansel kõrgemal keskklassil kui ka sellel, et suutis tekitada seda, mida näib arenenud maailmas puudu olevat – lootust. Turgude esialgne hinnang Trumpi võidule on olnud sama üllatav kui see sündmus ise. Nimelt peavad turud sellist presidenti väga paljude totaalseks meelehärmiks, praeguse seisuga (USA) majanduse kontekstis suisa väga heaks arenguks. See, kas see õigustatud on, selgub edaspidi. Eeltoodu on vaid faktide nentimine.

Tarmo Pikner: Maailma vägevaim võim kolis Valgest Majast üle Trump Towerisse, mille tipust avaneb avaram vaade maailmale. Oli ka aeg – president Obama silmapiir käis väga madalalt. Šokiteraapia abil presidenditooli hõivanud ärimees Trump tekitas korraliku segaduse maailmakorralduses, kuid küllap inimkond harjub ka mõttestampidest erineva asjaajamisega.

Kaire Uusen: Kui presidendiks saab inimene, kelle võitu keegi ei usu, aga ta võidab ikkagi, võib see üsna kindlalt tähendada ka suuri, ootamatuid muutusi ja arenguid nii USAs kui ka maailmas pikkadeks aastateks.

Maarja Vaino: Lõppeva aasta A ja O, vapustus, mis lõi segamini lääne poliitilise rutiini.

Mart Raudsaar: Tõtt-öelda ei tea ma siiamaani, mida täpselt sellest mehest arvata. Kas tegemist on tavaliste ameeriklaste sõbraga, Ameerika uueks loojaga ning Ronald Reagani ürituse jätkajaga või on tegemist asjaolude soodsa kokkulangemise ja hea õnne toel Valgesse Majja pääsenud populistiga? Taas, ärgem hinnakem meest üksnes tema sõnade, vaid tegude järgi. Eesti diplomaatia ei tohi igatahes magada.