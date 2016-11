PÄEVAINTERVJUU Repinski: täitsin Hollandist toodud juustuga kiireid otsetellimusi

Repinski selgitas, et Konju farmil on kliente, kes soovisid just temalt saadud juustu ürituste toitlustuseks või kingitusteks. Tema sõnul selgitas ta enne klientidele Hollandist toodud juustu tarnimist, et tegemist ei ole tema talust pärit toodanguga, kuna tal ei ole võimalik hetkel oma kitsede piimatoodanguga tellimusi täita. Repinski kinnitusel olid kliendid sellega nõus.

Repinski eitas väidet, nagu oleks Hollandist toodud juustu müüdud kauplustes tema oma farmi toodangu nime all.

Repinski rääkis, et ta on kolme aasta jooksul tellinud Hollandist juustu viis korda. «Arvestades, et kitsejuustu säilivusaeg on kolm nädalat, ei ole see isegi teoreetiliselt võimalik, et ma oleks kogu aeg müünud Hollandi kitsejuustu meie oma farmi toodangu nime all,» lausus ta.

Repinski eitas igasugust pettus mahetoodanguga ja kinnitas, et kõigil toodetel, millel on peal mahetoodangu märk, ongi mahetooted. Samas möönis ta, et kogu Konju farmi toodang ei ole mahe, aga nendel toodetel, mis ei ole mahetoodang, puudub ka mahetoodangu märgis. Ta tõi näiteks, et kitsejuustu sisse võidakse viigimarju või melonit, mis ei ole mahetoodang, kuna seda sorti mahetooteid on mõnikord keeruline leida. Sellistel toodetel pole Repinski kinnitusel aga kunagi peal mahetoodangu märgist. Ta lisas, et selles pole midagi erakordset, kui mahetootjal ei väljasta 100-protsendiliselt ainult mahetoodangut ning seda tuleb ette kõigil mahetootjatel.

Kommenteerides oma vallandatud töötaja väidet, et ta ei ole palka kätte saanud, rääkis Repinski, et tema sai selles vaidluses tööinspektsioonis võidu. «Tööinspektsioon vaatas kõik asjaolud üle ja leidis, et Konju farmil on õigus ja kogu töötasu on töötajale makstud välja õiglaselt. See peaks näitama, et Konju farmis on palga maksmisega kõik korras, kuna reeglina asub tööinspektsioon vaidlustes töötaja poolele. Palju tööandjad on öelnud, et neil ei ole mõtet minna töötajatega tekkinud vaidlusi lahendama tööinspektsiooni, kuna niikuinii jääb seal võitjaks töötaja,» rääkis Repinski.

Tema sõnul peaks Konju farmis olema ka teiste töötajatega kõik korras. Repinski möönis, et farmil on kohati tekkinud probleeme ja koostööpartneritele on mõnikord tulnud arved maksta hilinemisega. «Sellisele väitele ma vastu ei vaidle, kuid alati on hilisem maksmine toimunud kokkuleppel koostööpartneritega.

Repinski eitas väidet, justkui oleks ta maksnud oma töötajatele ümbrikupalka. Kommenteerides Eesti Ekspressis ilmunud helisalvestist, milles Repinski räägib töötajaga, kas viimane tohib võtta kassast 200 eurot, ütles uue valitsuse maaeluminister, et jutt käis avansist, mida töötaja palus.

Repinski lükkas tagasi väite, justkui oleks ta lasknud kirjutada Konju farmi oma ema nimele. «Firma ei ole kirjutatud ema nimele ja mul ei ole plaanis seda ka teha. Äriregistris on näha, et minu ema on firmas ainult juhatuse liige,» rääkis ta.

Kommenteerides segadust Konju farmis olevate kitsede arvuga, ütles Repinski, et seal on umbes 600 kitse. «Meil on kaks objekti, kus me kitsi hoiame. Niinimetatud vasikalaudas on kuni kaheaastased noored kitsed. Põhikarjas on 300-350 kitse,» rääkis ta.

Eesti Ekspress kirjutab, et Repinskile kuuluva mahetalu kitsejuust tuleb tegelikult Hollandist, lisaks eiratakse seal hügieeninõudeid, makstakse ümbrikupalka, on jäetud töötajatele tasud maksmata ning ollakse võlgu äripartneritele.

Repinski: Ekspress ja Delfi on avaldanud valeväiteid ja kahjustanud Konju talu mainet

Maaeluministri kandidaadi Martin Repinski sõnul sisaldab tänane Eesti Ekspressi artikkel temale kuuluva Konju talu tegevuse kohta valeväiteid ning tugineb valeinfole, mida on väljaandele andnud endised töötajad, kellel on ettevõttega olnud konflikt.

Repinski kinnitusel järgitakse Konju talus väga rangelt kõiki tervisekaitse nõudeid, mis on seotud toiduainete tootmisega. «Eesti Vabariigis ei lubataks kindlasti pikalt tegutseda toiduainetootjal, kes ei järgi toiduainete tootmisega seotud tervisekaitse nõudeid. Selle kohta on meil ka kõik vastavad load, mis on välja antud pädevate ning meie tegevust kontrollinud riigiasutuste poolt,» ütles Repinski Keskerakonna saadetud pressiteates.

Repinski sõnul on kõik Konju talu kaubamärgi all poodides turustatavad tooted valmistatud Eesti kitsepiimast, mis tuleb Konju talu kitsedelt. «Oleme Hollandi kitsejuustu kasutanud vaid suuremahuliste ühekordsete tellimuste täitmiseks ja seda loomulikult kliendi teadmisel. Me ei ole kunagi müünud Eesti talutoodete pähe võõramaise päritoluga juustu. Sellised väited on puhas laim,» ütles Repinski.

Mis puudutab väiteid palkade maksmata jätmise kohta, siis Repinski juhib tähelepanu, et artiklis tuginetakse inimese väidetele, kes põhjustas ettevõttele suure kahju, kellele sellele vaatamata maksti välja kõik töötasud. «Artiklis oma nimega esinenud töötajaga oli meil vaidlus, mis jõudis ka töövaidluskomisjoni. Seal omakorda saime õiguse meie. Suure üleriigilise väljaande toimetuses peaks sellisel juhul tekkima teatud umbusk, kas selliste asjaolude korral inimene ikka räägib oma endise tööandja kohta tõtt või on tõenäoline, et ta soovib kättemaksuks oma endise tööandja mainet kahjustada,» lisas Repinski.

Martin Repinski ei eita, et Konju talul on olnud ja on ka hetkel mõningaid maksmata arveid, millest osade üle on vaidlusi. «Oleme üle elanud märksa keerulisemaid aegu kui praegune. Kõik nõuded saavad tasutud. Need, mille üle on vaidlus, vaieldakse lõpuni ja kui peame maksma, siis maksame. Näidake mulle maaettevõtjat, kellel ei oleks keeruline. Sellepärast ma Riigikogu valimistel osalesingi, et parandada maal elavate ja ettevõtlusega tegelevate inimeste olukorda,» ütles Repinski.

Repinski kutsus tema farmist kirjutanud väljaandeid olema objektiivsed, mitte avaldama valeväiteid, suhtuma allikatesse kriitiliselt ning andma võrdselt sõna kõigile osapooltele.

«Konju talu mainet kahjustavate artiklitega ei tehta liiga ainult minule. Sellega pannakse tegelikult löögi alla väga paljude inimeste aastatepikkune töö, seatakse ohtu talu tulevik ja töötajate töökohad. Üks väike maaettevõte ei ole seda ära teeninud, et teda suures poliitikas juhtivas nädalalehes julmalt ja jõhkralt peeneks riivitakse,» ütles Repinski.

Uue valitsuse peaminister, Keskerakonna esimees Jüri Ratas ei soostunud Repinski kohta avaldatud artiklit kommenteerima. «Palun saatke küsimused kirjalikult,» ütles Ratas täna hommikul Postimehele ja lõpetas telefonikõne.