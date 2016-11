Postimees 1933. aastal: kolmas stratosfääri külaline

Hiljem teatatakse Akronist. Õhupall hakkas laskuma pärast seda, kui oli tõusnud 17 700 meetri kõrgusele. Lendurid tahtsid jõuda maapinnale enne päikese loojangut. Sellega ei olnud ameeriklastel korda läinud purustada venelaste viimast rekordit.

Kadunud?

Hiljem teatatakse New-Yorgist: esmaspäeva õhtul teatati, et Ameerika tuntud lenduri leitnant komandör Settle’i õhupall olevat maandunud Allowai lähedal (New-Jerseys). See teade näib aga olevat enneaegne. Seni ei ole saadud mingit kinnitust maandumisest. Õhupalli ei olevat nähtud sestsaadik kui ta Daretownist üle lendas. Koht, kus õhupalli öeldi nähtud olevat, on umbes 960 kilomeetrit startimiskohast kaugel. Ilm oli esmaspäevast saadik kestvalt soodne stratosfääri lennuks.

Maandus!

New-Yorgist teatatakse teisipäeval: Rannavalvurid püüdsid kinni raadiogrammi, mis teatab, et Settle’i stratosfääri õhupall on maandunud New-Jersey rannal.

22.11.1933